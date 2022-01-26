聯發科發表迅鯤1380頂級Chromebook晶片

國內手機晶片龍頭聯發科朝多元發展，今日發表採用台積電6奈米製程的迅鯤（Kompanio） 1380晶片，為頂級Chromebook性能揭開新頁。首發搭載1380 平台的宏碁（Acer） Chromebook Spin 513已問世，其他新產品近期也將陸續亮相。

聯發科表示，迅鯤1380為使用者提供出色的行動運算體驗及長效續航力，也讓裝置得以輕薄短小。聯發科迅鯤系列平台已廣為客戶採用，成功打造出受歡迎的Chromebook筆電以及平板。

聯發科技智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示，迅鯤1380延續聯發科在Arm架構Chromebook晶片全球第一的傳承，其高性能及長效續航力讓Chromebook使用體驗更上一層樓。

迅鯤1380採用台積電先進的6奈米製程，晶片整合卓越的運算性能、頂級多媒體和AI性能、流暢的雲端遊戲性能，為用戶提供最佳體驗。

Google Chrome OS副總裁John Solomon表示，消費者對 Chromebook 期望越來越高，希望能在性能、重量、能效之間達到完美平衡。迅鯤1380讓使用者在家裡或路上、工作或休閒都能享有最棒的體驗，很高興在首次搭載此晶片推出的Acer Chromebook Spin 513上可以看到上述多功能的體現。

迅鯤1380主要特性包括

● 強勁運算能力：選用8核心CPU，其中包含4個時脈高達3GHz的高性能Arm Cortex-A78核心，有效提升反應速度（responsiveness），增進使用者體驗。其5核心Arm Mali-G57 GPU支持快速、生動的視覺呈現，並提供4頻道2133MHz LPDDR4X的充足頻寬，是遊戲硬體最佳後盾。

● 獨家技術APU 3.0：獨家打造多核心AI處理器，專門處理AI相機及AI語音等任務，同時優化續航力。

● 4K60 HDR顯示支援：最高可達到: (1) 同時支援雙螢幕4K畫素、60Hz顯示，或者 (2) 同時支援4K 60Hz加上雙螢幕4K 30Hz顯示；提供裝置廠商多元解析度、表現、外接螢幕等設計彈性，契合使用者需求。

● 硬體級AV1解碼功能：擁有先進解碼功能，讓消費者可以用最佳品質在線上播放4K影片，還能享有長效續航力。

● 語音助理支援：內含專屬的語音數位訊號處理器（DSP），提供極低耗能語音喚醒（VoW）能力並支援多種語音助理服務 。

● 超快連網能力：支援時下最高的Wi-Fi 6/6E、藍牙5連網規格， 讓用戶享受高速無線連網。