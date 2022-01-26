美商務部公布半導體供應鏈意見調查 晶片缺貨特定三類

美國商務部在25日發布關於先前公開徵求半導體供應鏈意見調查的結果，該調查獲得全球逾150家企業響應並釐清產業遭遇的考驗，其中調查顯示晶片供需失衡的特定類型集中在三類產業包含醫療設備、寬頻/網通和車用。

依據美國商務部新聞稿指出，相關特定應用製程晶片缺貨主要在MCU、類比晶片以及光學相關領域，對應製程分別為40、90、150、180 和 250 奈米，40、130、160、180 和 800 奈米，以及65、110 和 180 奈米。

依據美國商務部統計，在公開徵求期間收到164份回應，相關回應來自最終使用者/中介者占比55%，半導體供應鏈相關44%，設備/材料供應商21%。若以終端應用區別車用相關占比42%，居最大，其次醫療相關18%，網通IT基礎設施16%，工業13%，消費相關6%，其餘為其他應用。