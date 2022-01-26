疫情再起視訊需求激增 圓剛參與教育數位化設備採購案

疫情再起，教育用視訊軟體需求暴增，圓剛（2417）近日投入多項台灣教育數位化設備採購案，圓剛影音技術將應對未來的複合式教室時代，學校除了現場教學，同時將會結合遠距教學，將影音設備從遠距帶到實體，實現各級學校數位轉型。

圓剛科技董事長郭重松表示，圓展機種瞄準大型教室、演講廳，能切換追蹤、對焦不同講者畫面；圓剛賣的則是線上教學平台或中小型教室，過去是nice to have的數位設備，現在是每一間教室都必備的設備，因為使用頻率很高，也讓教育機構開始思考，除了遠距教學，要如何透過數位化的設備，豐富教學內容。

以雲林為例，雲林縣政府為充實學校線上教學硬體設施，採購視訊鏡頭，充實高國中小班級教室及科任教室所需的視訊設備，以因應未來疫情變化，為雲林縣的科技教育提供更多的能量，提供縣內各級學校教師線上教學更有力支持。

因應疫情持續升溫,雲林縣教育處去年盤點縣內資源與學生學習需求，目前家中無載具設備學生計3,699人，雲林縣現有設備包含筆電及平板最大動員量為6,619台，並準備足夠的網路分享器及sim卡，提供縣內學生線上學習使用，落實停課不停學。

雲林縣縣長張麗善表示，因應防疫不停學，在教師線上教學設備方編列經費651萬5,300元，採購3,102組網路攝影機，提供各校級任及科任老師使用，提升遠距教學效果。在學生行動學習載具方面，以增購4,739台平板電腦及行動充電車45台，提供數位教學及學生在家學習使用，提升雲林縣推動數位科技教育品質。

雲林線此次採購的「雙鏡頭網路攝影機」造型設計輕巧，方便老師隨身攜帶，同時具備高品質影音，在遠距教學時，也可以同時展示自己視訊畫面和分享紙本文件、實物投影，提供老師線上教學更多元的展示方式，提升遠距教學效果。