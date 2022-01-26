快訊

高市國民黨議長聯手胞妹 詐千萬助理費被起訴

民視主播與確診親戚近日才見面！侯友宜親曝最新狀況

電動車衝衝衝 2025年全球電動車滲透率將達32.8%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
針對全球電動車市場發展，DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，2021年在汽車整體銷售量不如預期的對比下，電動車銷量呈現顯著增長，其中中國大陸及歐洲電動車市場滲透率皆超過15%，明顯優於全球表現。示意圖/美聯社
針對全球電動車市場發展，DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，2021年在汽車整體銷售量不如預期的對比下，電動車銷量呈現顯著增長，其中中國大陸及歐洲電動車市場滲透率皆超過15%，明顯優於全球表現。示意圖/美聯社

針對全球電動車市場發展，DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，2021年在汽車整體銷售量不如預期的對比下，電動車銷量呈現顯著增長，其中中國大陸及歐洲電動車市場滲透率皆超過15%，明顯優於全球表現。林芬卉認為，隨著油車禁產禁售時程接近，車廠持續加碼投資電動車事業部，並將電動車視為核心事業，預估2025年全球電動車滲透率將超越30%。

根據各國汽車協會資料統計2021年全球汽車銷售僅7,100萬台，與2020年低點相較，僅成長3.8%，係受晶片嚴重短缺影響；相對的，全球電動車銷量年增率超過100%，前三大市場依序為中國、歐洲及美國，合計佔全球比重達9成以上。

2021年中國電動車市場佔全球比重重回52%，返回第一大市場地位，主因中國規範車廠在汽車產量中需有一定比重為新能源車，以及車廠推出受消費者歡迎的低價小型車，使中國市場銷售量年增率高達168%；第二大市場歐洲則延續2020年棒子與蘿蔔政策，使銷售量年增率約達60%。

展望中長期全球電動車市場發展，DIGITIMES Research預估，2025年銷售量將達2,850萬台，於整體汽車市場滲透率將超越30%，因隨著油車禁產禁售時程愈加接近、碳排放標準趨嚴等，車廠為避免支付碳稅及巨額罰款，持續加碼投資電動車事業，包括擴增電動車產品線。而除造車新勢力外，傳統車廠亦開始加速「油轉電」轉型，在在顯示車廠已將電動車視為核心事業。

電動車 車市

延伸閱讀

帶你用加倍券玩遍新北　上網登錄發票抽保時捷電動車

電動汽車的計畫普及率 連德國都不樂觀

沒有要退出市場！　Volkswagen e-Up!有望重啟生產線且併入ID家族

Sony正在尋求技術合作夥伴 共同進軍電動車市場

相關新聞

不玩了？Meta穩定幣計畫傳考慮出售資產 走上解散一途

彭博引述消息人士報導，由於美國監管壓力太大，臉書母公司Meta 極具爭議的穩定幣「Diem」計畫正走上解散之路，目前正考...

瘋狂女粉絲跟蹤一年多 要當蘋果執行長室友

一名45歲女性涉嫌威脅、騷擾和跟蹤蘋果公司執行長庫克（TimCook）長達一年多，除了狂發上百封電子郵件，並且擅自闖入他...

電動車衝衝衝 2025年全球電動車滲透率將達32.8%

針對全球電動車市場發展，DIGITIMES Research分析師林芬卉觀察，2021年在汽車整體銷售量不如預期的對比下...

「及時庫存」不合時宜？才不是，囤貨才糟糕

時局動盪、前景不明時，囤貨備用是直覺反應。所以，新冠肺炎疫情爆發後，民眾蜂擁到好市多瘋搶衛生紙，不難理解。但若是供應鏈一...

拉絲金獲提名為Fed金監副主席 面臨六大棘手難題

美國總統拜登已提名聯準會（Fed）前理事拉絲金（Sarah Bloom Raskin），擔任Fed的金融監管業務副主席，...

路透本周五問／市場密切注意通膨

通膨是當前備受關注的核心問題，市場從將美國聯準會（Fed）本周的決策會議尋找蛛絲馬跡，包括Fed將在何時及多大程度上收緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。