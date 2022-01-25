強化5G、海纜、IDC建設 中華電信2022年砸367.7億元

中華電信（2412）及台灣大（3045）今（25）日董事會分別通過各自資本支出計畫，中華電信持續建設5G、海纜及IDC機房，資本支出將達367.7億元，台灣大則投入電子商務、行動寬頻、寬頻上網等建設，資本支出為112.28億元。

中華電信也持續建設5G、海纜及IDC機房，2022年資本支出367.7億元，較2021年增加11.8億元，重點投入要維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、優先汰除高耗能設備及擴大資產活化等策略投資。

台灣大今日董事會核准2022年度母子公司多項資本支出計劃，合計約新台幣112.28億元，較2021年資本支出規劃118.15億元減少，其中電子商務相關資本支出為38.6億元，餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。資本支出款項支付依工程實際執行進度請款，並非全數於2022年度支付完畢。

台灣大也公告採購行動寬頻網路設備，並授權經理部門在不高於新台幣42.05億元額度內簽訂合約，採購對象為台灣諾基亞。

台灣大董事會也決議，因應集團策略發展方向，決議參與認購100%持股的台灣大新創開發股份有限公司新台幣28億元現金增資案。

中華電信董事會也決議，投資台杉水牛六號科技創投有限合夥，投資金額6億元，積極進行轉投資佈局新興業務。