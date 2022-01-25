MCU市場逐漸分化 部分代理商大量囤貨難銷

集微網報導，近年來，汽車、物聯網等領域需求快速爆發，國際大廠ST、瑞薩等對市場需求供應不及時，產能也受到了各種“天災人禍”製約，導致MCU價格上漲、交期延長，市場出現缺貨。

當前，MCU市場缺貨已經持續整整兩年，但自2021下半年起曾經出現暴漲的現貨價格逐漸平穩，此起彼伏的漲價函也銷聲匿跡，那麽2022年MCU市場的主鏇律又將是什麽？

市場熱潮逐漸消退，部分代理商大量囤貨難銷

自2021下半年起，MCU拋貨的消息不斷傳來，也因此包括ST在內的國內外品牌熱門型號現貨價格都出現持續回落的情況。

集微網從業內了解到，市場囤貨商持續拋貨的主要原因是原廠產能逐步調整，市場出現大量現貨，高價囤貨的貿易商對後續市場情況並不報樂觀態度，因此通用MCU產品市場價格不斷回落。

另一方面，2021下半年整體市場需求不如上半年旺盛，特別是在消費電子領域。

據某MCU大廠透露，從公司接到的訂單情況來看，目前市場缺貨正在逐步緩解，我們在Q3、Q4的需求量跟Q1、Q2相比並沒有那麽旺盛。

目前，國外MCU品牌的訂單交期仍處於動輒半年、甚至一年的狀態，當他們都已經感覺到缺貨緩解，那對於國內MCU品牌代理商來說，市場熱潮退卻的感受應該更深。

早在10月份末，就有知情人士對集微網表示，有國產MCU品牌通過高價從台積電處拿到了大量晶圓支持，但由於該品牌入侷MCU市場時日尚短，客戶認可度並不高，大量的貨都囤在其代理商的倉庫中，根本賣不動。

當海水退潮的時候，才知道誰在裸泳。集微網了解到，上述價格、需求回落的產品中，主要集中在通用MCU，特別是8位MCU和低端32位MCU。而車規級MCU仍處於價格高位，市場現貨也很少，供不應求的情況仍然嚴重。

一線晶圓廠2022年產能已滿，車規MCU缺貨仍嚴重

不過，相對囤貨商對後續市場的消極態度，多數國內外品牌對MCU市場需求仍保持樂觀態度。

“從我們獲得的市場和供應商反餽來看，預計MCU市場至少到明年Q3 仍會處於緊缺狀況。”某國內MCU企業人員表示，根據上游供應商的反餽，其實幾乎所有的全球一線晶圓廠代工廠明年一整年的產能都滿了，而新開出的產能最快要到2023才能大規模釋放。

集微網了解到，包括台積電、三星、聯電在內的一線晶圓代工廠，2022年第一季度均有上調流片價格，漲價幅度從5%到20%不等，2022年產能供不應求的情況似乎還將持續。

上游晶圓產能限制了國內外MCU產品的供給，但市場緊缺能否緩解更大程度取決於需求端。

上述人員進一步指出，雖然現在市場可能有一些緩解，但這主要是受疫情的影響，或者全球各地採取限製措施的影響，部分客戶的出貨量會比預期少一點，而整個行業都在發展，特別是新能源汽車，預估一輛新能源汽車將消耗2000多顆芯片，隨著未來新能源汽車的發展，將極大的帶動MCU的市場需求。因此，我們預估MCU在汽車行業的緊缺狀況還會持續較長一段時間，但在通用行業可能在明年Q3之後會有所緩解。

對於上述觀點，某國內MCU企業也表示，公司目前還在缺貨，無論是從國內客戶還是國外客戶的反餽，都處於供不應求的狀態。另一家國外MCU大廠人員也表示，預期2022年MCU市場還會持續處於緊缺狀態，特別是車規級產品。

事實上，包括瑞薩、新唐科技都曾宣佈，將在2022年第一季度對MCU進行調價。除去上游原材料成本上漲外，市場需求也是MCU廠商漲價的底氣所在。

集微網從代理商處了解到，在車規級MCU方面，不僅是瑞薩，包括ST、NXP、英飛淩在內的廠商，市場缺貨依舊非常嚴重，市場現貨很少，漲價幅度也較大，當前的汽車料訂單交期達到了45周至52周，甚至部分排期已經在一年以上了，預計後續的價格和交期都不會太理想。

整體看來，通用MCU市場已經出現逐漸緩解的情況，後續市場情況還取決於需求端，而車規級MCU市場需求旺盛，缺貨情況非常嚴重，預計2022年仍將處於缺貨狀態。