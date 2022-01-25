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宏達電力推自家NFT平台 VIVE BYTES下月問世

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

宏達電旗下全球VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT今（25）日宣布，即將於2月中推出全新NFT交易市集VIVE BYTES，引領數位交易市場進入嶄新階段。

VIVE BYTES第一階段NFT交易市集將針對ACG主題，如動漫、卡通和遊戲等，推出相關NFT新型態數位收藏，消費者可以法定及加密貨幣購買，首賣活動於2月舉行，同時推出「《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展」NFT數位收藏。

VIVE BYTES的推出，將讓全球使用者輕鬆進入NFT世界，以及最友善直覺的購物流程和獨特的遊戲化功能，讓消費者購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利；此外，VIVE BYTES除提供直購方式外，另推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能。消費者可依法定或加密貨幣支付，還可串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款的便利性。

首波VIVE BYTES交易的NFT收藏項目，為日本知名畫家山本修的CAT ART作品，山本先生以喵化世界名畫揚名國際，其中「貓斯汀大教堂」穹頂畫創作NFT收藏，也將加入一系列「收集解鎖NFT盲盒」特別活動。

VIVEPORT 總經理林俊吳表示，「NFT正在改變我們對於身份和所有權的看法，而VIVE BYTES正居於第一線，聚集並可激發創作者無限創意數位化的潛力，且使消費者更容易得取得數位資產。無論是消費者、創作者或是平台與技術提供者，都能在這個新經濟模式中創造多元價值。」

NFT 加密貨幣

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