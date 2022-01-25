5G智慧桿POC啟動 台廠有望大啖全球3.4兆元商機

一盞盞照亮夜間的路燈，加上5G通訊功能後，將不再只是路燈，不僅能提供天氣資訊、監測空氣、監測道路交通，甚至還能幫電動車充電；5G智慧杆標準備推動聯盟今（25）日宣布，5G智慧桿場域驗證（POC）正式啟動，46家台廠未來有望團結合作，大啖全球1240億美元（約3.4兆元台幣）智慧城市商機。

台北市電腦公會去年3月籌組「5G智慧杆標準推動聯盟」，邀集和碩、鴻海集團旗下鴻齡、仁寶、台達電、中華電信、台灣大哥大、遠傳、耀登、華電聯網等46家企業共同參與，去年9月完成第一版5G智慧杆產業技術規範後，更於12月底在台北市政府後門的松智路上安裝了三根智慧桿，兼具路燈與各式智慧功能。

台北市電腦公會理事長暨和碩董事長童子賢指出，新的5G智慧桿，不但採用省電的LED燈，還有空氣品質與雨水監測、路況監控，也提供電動車充電功能。

以台灣雙北兩座城市來說，台北市就有15萬支路燈，新北市也有11萬支，童子賢說，一座城市透過這麼多的智慧裝置去監測、管控，城市居民居住品質有機會提高，有助於傳統都市設施智慧化。

只不過，智慧桿是相當新的市場，全球路燈至今沒有完整的規格與標準，童子賢指出，台灣過去30幾年在ICT（資通訊科技）產業建構紮實基礎，並參與制定全球產業標準，如今更有機會用自己的方向讓全世界跟隨，未來，台灣也將努力往通訊協定組織3GPP邁進，將5G智慧杆的標準打進去。

目前5G智慧杆標準備推動聯盟已完成第一版的技術規範，屬於團體（產業）標準技術規範草案，內含桿體結構、電力安全系統、5G暨無線通訊模組、資訊互通性暨管理系統、資訊安全、應用發展（智慧交通、照明、安防、環境監測）等項目；聯盟副會長、和碩第六事業處總經理馮震宇表示，有了5G智慧杆硬體設備後，接下來，還必須透過場域試驗（POC），了解實際運作狀況後，才能作為軟硬體整合的技術規範修訂依據。

童子賢說，台灣業界不是只有競爭，也會有合作，而產業結盟後，有助於完善產品標準，相關驗證機制能讓產品更為成熟，不僅可讓5G智慧桿覆蓋全國，未來也可以輸出到全球市場。