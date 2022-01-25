世芯今年業績增幅 有機會超越三成

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）去年業績首度突破百億元大關，法人估計，該公司今年有北美大型雲端服務客戶AI晶片大量出貨的加持，成長力道可期，有機會超過三成，續創歷史新高。

世芯去年合併營收為104.24億元，年增47.2％，年度業績首度站上百億元水準，累計去年前三季每股純益為16.34元。

展望今年，法人推算世芯本季業績可能與去年第3、4季的表現相當，呈現小增局面，同時因為委託設計（NRE）業績占比提高，所以毛利率看升。

世芯北美大型雲端服務客戶的案件是7奈米製程AI晶片，於去年第4季開始進入量產階段，而且客戶已加單，預期將逐漸增溫，從今年第2季起大量出貨，可望延續到明年。至於另一北美AI新創客戶的案件，也是利用7奈米製程，預計於第2季底進入量產。

世芯去年美國市場業績比重僅約13％左右，受惠於上述北美客戶案件，法人認為，今年相關比重將大幅拉升到四成以上，該北美雲端服務客戶也將成為其最大單一客戶。