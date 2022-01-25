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旺宏盧志遠：NOR Flash看不到烏雲 仍將再漲價

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠表示，旺宏的NOR晶片仍供不應求，本季打算再漲價。圖/旺宏提供
旺宏總經理盧志遠表示，旺宏的NOR晶片仍供不應求，本季打算再漲價。圖/旺宏提供

非揮發記憶體大廠旺宏（2337）今日舉行線上法說會，旺宏總經理盧志遠表示，旺宏去年繳出亮麗成績，且產品均依照公司設定目標市場前進，其中在編碼型快閃記憶體，由於有相當高比重在非PC端應用，目前市場呈現供不應求，對旺宏來說是看不到一片烏雲，旺宏正計劃再漲價，平衡市場供應。

旺宏今日也公布去年第4季及全年財報，去年第4季受惠NOR及SLC NAND同步漲價及原提列存貨跌價損失回沖，加上認列訴訟和解金及出售旺宏6吋廠獲利，去年第4季稅後純益36.92億元，每股純益2.00元，創單季歷史新高。

去年全年稅後純益達119.63億元，年增125%，每股純益6.48元，扣除一次性的訴訟和解金及出售旺宏6吋廠獲利，稅後純益仍達100.69億元，年增89%，每股純益5.46元，也是歷史新高。

盧志遠強調，去年營收突破500億元，創歷史新高，總獲利同創新高，歸因NOR及SLC NAND產品漲價及部分跌價損失回沖。

他強調，旺宏的NOR產品在高容量占比大量提升，更是毛利率提升的主要關鍵。他說，去年第4季NOR 營收占比達52%，SLC NAND也占 14%，其中55奈米製程NOR，占營收總額已達58%，增幅相當快。

盧志遠表示，NOR晶片應用非當廣，雖然PC及消費性應用產品仍占整體相當高比重，但旺宏這幾年已專注在大容量的應用，包括5G、數據中及工規、醫療及車用電子等領域，這部分都需要高品質的產品，旺宏去年在這幾領域都有很好表現。

盧志遠強調，為因應客戶對高品質及高容量NOR要求，旺宏已決定將目前主流NOR產品再微縮推進至45奈米，也是全球挑戰最先進製程的記憶體廠，新製程將會在新建的5B廠生產，預定2年後推出問世。

至於3D NAND，旺宏去年第4季已小量生產48層，初步每月由5,000片逐步拉升；至於96層產品，預定今年底小量生產。

展望今年，盧志遠認為今年首季仍會比去年同期成長，毛利率也會優於去年第4季；今年產品組合會更有競爭力，對今年營運他是非常樂觀，而且旺宏生產的NOR晶片，目前看不到一片烏雲；法人也對旺宏今年營收和獲利續創新高可期。

旺宏

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