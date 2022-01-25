Omicron流感化 童子賢：重要零組件還是會缺料

Omicron近期在國際迅速擴散，引新一波感染潮，不過世界衛生組織（WHO）專家23日聲稱，由於歐洲許多人染疫並因此獲得抗體，認為歐洲疫情可能會因此結束。對此和碩（4938）董事長童子賢表示，晶圓、封裝、載板該缺的還是會缺，但是也有人開玩笑的說，一旦疫情進入終結，對於某些產業如海運，可能就是榮景的結束。

童子賢今（25）日受訪表示，預估在未來半年到一年之內，就可看到管制措施逐步放鬆，而台灣該考慮到一定條件下，也要恢復正常生活跟工作的步調，「否則全世界逐步開放，我們台灣緊張兮兮的話，可能不利跟國際社會互動。」

童子賢說明，根據他看多家國際媒體的報導觀察，歐洲預測未來幾個月當地有過半民眾會感染Omicron病毒，這變種病毒不會像一開始的新冠肺炎入侵肺部，機率已經變很低，比較像感冒，有一天若更普及，但病毒量變低，基本上就趨向專家所說的流感化。

但面對疫情進入尾聲，是否塞港、缺櫃導致於產業上缺料等等事件就會緩解？面對此問題，童子賢指出，有一些缺料像是晶圓的缺乏，是因為過去五到六年產業上沒有人投資，累積到一定階段後需求持續增加。

他表示，經濟就是人類的需求、生產與消費，但是經濟不會10年、20年一直持續向上，到了一階段需求還是會趨向平緩，因此有人開玩笑的說，屆時疫情的結束，對某些產業像是海運來說，就是榮景的結束。 疫情結束之後就會趨緩，各方面供貨會更趨於平均。

童子賢也提醒，疫情發生的前期有恐慌性的囤積，疫情快結束的時後就會有倒貨出來的可能，屆時市場可能會逆轉，不過這部分約三個月的時間就可以吸納，恢復常態。

他也強調，產業上的晶圓、封裝、載板等重要零組件，看到該缺的還是會缺個幾年，也許好幾年之後，需求還是會回到平準。