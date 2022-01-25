宏達電自己做NFT平台 下月推交易市集VIVE BYTES
宏達電（2498） 旗下VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT 今（25）日宣布，將於2月中推出NFT交易市集VIVE BYTES，第一階段將針對動漫、卡通和遊戲等ACG主題推出相關NFT新型態數位收藏，消費者能以法定加密貨幣購買。宏達電全力搶入NFT新商機。
宏達電表示，VIVE BYTES 將讓全球使用者輕鬆進入NFT世界，並具有直覺的購物流程和獨特遊戲化功能，消費者購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利。
VIVE BYTES 預計2月舉行首賣活動，同時推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展NFT數位收藏。宏達電指出，消費者能透過手機、電腦或任何VR設備進入體驗，在瀏覽展廳畫作同時，也能直接進入VIVE BYTES NFT交易市集，購買收集CAT ART NFT收藏。
VIVE BYTES 除了提供直購方式外，另外也推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能，消費者能透過法定或加密貨幣支付串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款便利性。
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