宏達電自己做NFT平台 下月推交易市集VIVE BYTES

宏達電（2498） 旗下VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT 今（25）日宣布，將於2月中推出NFT交易市集VIVE BYTES，第一階段將針對動漫、卡通和遊戲等ACG主題推出相關NFT新型態數位收藏，消費者能以法定加密貨幣購買。宏達電全力搶入NFT新商機。

宏達電表示，VIVE BYTES 將讓全球使用者輕鬆進入NFT世界，並具有直覺的購物流程和獨特遊戲化功能，消費者購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利。

VIVE BYTES 預計2月舉行首賣活動，同時推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展NFT數位收藏。宏達電指出，消費者能透過手機、電腦或任何VR設備進入體驗，在瀏覽展廳畫作同時，也能直接進入VIVE BYTES NFT交易市集，購買收集CAT ART NFT收藏。

VIVE BYTES 除了提供直購方式外，另外也推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能，消費者能透過法定或加密貨幣支付串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款便利性。