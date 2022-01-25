快訊

囚禁暴打高嘉瑜 林秉樞遭起訴八大罪刑

有確診足跡？高雄義享天地下午5點暫停營業 全館清消

宏達電自己做NFT平台 下月推交易市集VIVE BYTES

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏達電（2498） 旗下VR應用商店及內容訂閱服務平台VIVEPORT 今（25）日宣布，將於2月中推出NFT交易市集VIVE BYTES，第一階段將針對動漫、卡通和遊戲等ACG主題推出相關NFT新型態數位收藏，消費者能以法定加密貨幣購買。宏達電全力搶入NFT新商機。

宏達電表示，VIVE BYTES 將讓全球使用者輕鬆進入NFT世界，並具有直覺的購物流程和獨特遊戲化功能，消費者購買NFT數位收藏如同網購般輕鬆便利。

VIVE BYTES 預計2月舉行首賣活動，同時推出《Step into Cat Art 走進喵次元》貓・美術館線上展NFT數位收藏。宏達電指出，消費者能透過手機、電腦或任何VR設備進入體驗，在瀏覽展廳畫作同時，也能直接進入VIVE BYTES NFT交易市集，購買收集CAT ART NFT收藏。

VIVE BYTES 除了提供直購方式外，另外也推出NFT盲盒機制，後續將再開放拍賣功能，消費者能透過法定或加密貨幣支付串連MetaMask錢包，保有NFT商品加密的安全性及付款便利性。

NFT 宏達電 加密貨幣

延伸閱讀

時尚派對加入NFT、元宇宙元素 限量50張享專屬特別服務

懶人包／NFT是什麼？它有哪些魔力和特色？帶你一次看懂

NFT與元宇宙熱潮 網龍呂學森：替遊戲業迎來新機會

「破億」美貌！28歲網紅拍性感照賣NFT 短短一周交易量超驚人

相關新聞

鴻海子公司尾牙大獎全重抽？公司回應了

鴻海（2317）23日週日舉行「2022鴻海線上嘉年華活動」，送出20個100萬大獎、5輛百萬休旅車、10輛集團Mode...

和碩董座童子賢看疫情 未來半年到一年管制措施有機會放鬆

針對Omicron疫情，和碩（4938）董事長童子賢今（25）日再次呼籲大眾不要太擔心，他預期，應該可以在未來半年到一年...

台積電嘉義設廠？一張圖看懂「護國神山」全台廠區分布

台積電（2330）釋出許多投資新廠消息，除了現有分布在竹科、中科、南科一共10家晶圓廠、4家封測廠以外，台積電預計在竹南...

路燈可充電動車！和碩、鴻海、台達電搶入5G智慧杆商機

和碩（4938）董事長童子賢今（25）日出席5G智慧桿場域驗證（POC）啟動記者會，他表示，台北市有15萬支的路燈、新北...

遠傳、微軟、高雄市府攜手 提升教育數位轉型成效

遠距與實體教學融合的「混成式教學」是疫情下的新常態，要使得教育成效不打折扣，教師、學生能否順暢無礙運用數位工具是一大關鍵...

台積電傳設廠雲嘉 學者：先進封裝是爭取訂單利器

市場傳出台積電正在評估雲嘉地區設置新廠，投入先進封裝技術；台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，先進封裝將會是台積電爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。