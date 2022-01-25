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因應疫情 華碩內部啟動防疫措施

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）集團旗下亞旭電腦群聚案累積102人確診，亞旭桃園廠日前已停工，除亞旭之外，華碩集團其他上市櫃公司及母公司華碩目前則無疫情案例，但華碩已在內部開始實施相關防疫措施，包括現在取消實體會議，改由線上會議、暫停開放運動中心等。

據了解，華碩已在內部開始實施相關防疫措施，包括現在取消實體會議，改由線上會議、暫停開放運動中心、不開放餐廳位置、暫停訪客以及上班全程帶口罩等。

另外，如員工在台灣社交距離App有被通知 「近距離接觸」，就會啟動居家辦公，在家辦公的員工，需要每日回報體溫與健康狀況，如有類似感冒症狀，通報後進行就醫，返回公司前一日須完成居家快篩，結果陰性+無感冒症狀，才可進入公司。

華碩 感冒

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