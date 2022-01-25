力積電黃崇仁：2022年價格相對穩定 單價上漲仍可預期
力積電（6670）董事長黃崇仁今（25）日在法說會上指出，去年產業價格急漲，2022年價格相對穩定，漲價幅度不會跟去年一樣很猛的拉升，不過產業單價上漲5-10%應是可預期。
黃崇仁也說，車用ADAS相關IC多屬於成熟製程，力積電剛好可支援相關需求，傳統產業、電腦手機與其他電子去年達成目標後，今年更樂觀看車用IC成長，今年車用應該會復甦。
力積電也說，PMIC與特殊應用驅動IC的客戶需求仍暢旺，也希望騰出更多產能給車用驅動IC客戶，但是許多客戶都不願意釋出。
黃崇仁也指出，公司七八成產能已被客戶長約預定。力積電補充，先前對邏輯晶片客戶長約的新價格會在今年第2季末營運上反應。
依據力積電統計，和邏輯客戶簽三年期長約是今年起算，和記憶體客戶則是兩年期約。
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