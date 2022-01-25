和碩董座童子賢看疫情 未來半年到一年管制措施有機會放鬆

針對Omicron疫情，和碩（4938）董事長童子賢今（25）日再次呼籲大眾不要太擔心，他預期，應該可以在未來半年到一年看到整個管制措施很有機會逐步放鬆，而台灣也要考慮是不是到一定條件也要恢復正常生活跟工作的步調，「否則全世界逐步開放，我們台灣緊張兮兮的話，可能不利跟國際社會互動。」

童子賢今日出席智慧杆標準推動聯盟場域驗證（POC）啟動記者會，會後接受媒體訪問，被問及國內疫情看法。

童子賢表示，根據媒體報導，歐洲預測未來幾個月當地有過半民眾會感染Omicron病毒，這變種病毒不會像一開始的新冠肺炎入侵肺部，機率已經變很低，比較像感冒，有一天如果他更普及了，但病毒量變低了，基本上就趨向專家所說的流感化。

童子賢指出，到時，大家可能就把他看成流感，而非肺炎傳染病，「應該可以在未來半年到一年看到整個管制措施很有機會逐步放鬆。」

童子賢說，未來幾個月像歐洲很多國家都傾向特定場所才戴口罩，其他一些管制措施要解除，我們也要謹慎觀察，台灣是不是到一定條件也要恢復正常生活跟工作的步調，「否則全世界逐步開放，我們台灣緊張兮兮的話，可能不利跟國際社會互動。」

童子賢表示，近期的感染跟第一波很容易形成重症已經不一樣了，一個是病毒侵犯肺部機率大幅減少，一來現在全球打疫苗比率已提高，所以還是呼籲社會大眾不要太擔心。