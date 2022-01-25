童子賢：智慧桿聯盟未來目標標準打入3GPP
由台廠和碩（4938）、鴻齡、中華電（2412）、仁寶（2324）、台達電（2308）、遠傳（4904）和台灣大（3045）等46家會員共同成立的智慧杆標準推動聯盟，今（25）日舉行場域驗證（POC）啟動記者會，聯盟會長兼和碩董事長童子賢表示，未來將會朝3GPP上，將台灣POC標準打進去。
智慧杆標準推動聯盟去年9月已完成第一版5G智慧杆產業技術規範，也在台北市信義區松智路實際落地。
童子賢致詞指出，數位時代將推進傳統市政建設智慧化，對智慧城市落實有很大幫助，台北15萬支路燈、新北11萬支路燈，總計逾26萬支智慧照明，透過新款LED監控可比傳統路燈，能耗可降低1/10不等，且也對警政監政有幫助，更可推進未來電動車設備充電、空氣品質監測。
童子賢說，2021 智慧城市達到1240億美金、台幣 3.4兆元產值的規模，台灣現在已有有標準驗證，將可整廠輸出至全世界。未來將會朝3GPP上，將台灣POC標準打進去。
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