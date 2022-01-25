路燈可充電動車！和碩、鴻海、台達電搶入5G智慧杆商機

和碩（4938）董事長童子賢今（25）日出席5G智慧桿場域驗證（POC）啟動記者會，他表示，台北市有15萬支的路燈、新北也有11萬支，雙北加總一共26萬盞的路燈，未來一旦智慧化，不僅能提升整個城市居民生活品質，也可以整場輸出到全世界。

童子賢說，數位時代的來臨，讓我們更進一步推想，如果讓基礎設施持續智慧化，數位城市建構密集，其敏感的神經網路，能促進智慧城市的落實。

藉由傳統的設施進一步智慧化，路燈不僅LED更省電，並且對警政監視系統有幫助，並具有電動車充電設備。此外，還能提供通訊品質監測、雨水淹水監測等功能，一座城市有這麼多的智慧裝置，能讓整個城市居民生活品質大幅提高。

推動臺灣5G智慧應用，掌握全球高達3.4兆的5G智慧感應用商機、參與國際AI+IoT相關領域標準制定的話語權。台北市電腦公會於110年3月籌組「5G智慧杆標準推動聯盟」，邀集和碩（4938）、鴻海集團（2317）鴻齡、中華電信、仁寶、耀登、華電聯網、台達電、遠傳、台哥大等46家會員廠商共同參與，聯盟由電腦公會榮譽理事長、和碩董事長童子賢擔任會長，並已在去年9月完成制訂第1版5G智慧桿產業技術規範。

聯盟副會長、和碩第六事業處總經理馮震宇表示，產業制定的技術規範草案，必須有場域的落地試煉（POC），以便於作為軟硬體整合的技術規範修訂依據。聯盟完成的第1版技術規範，屬於團體(產業)標準的技術規範草案，內含：桿體結構、電力安全系統、5G暨無線通訊模組、資訊互通性暨管理系統、資訊安全、應用發展（智慧交通、照明、安防、環境監測）等項目。

聯盟的工作小組積極與六都相關建置部門拜會協商，在臺北市政府資訊局與台北智慧城市專案辦公室的積極協助下，透過「台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」，推動本次與北市府跨單位合作專案，並以市府大樓東側廣場之松智路段(誠品書店至台北101大樓之路段)，作為5G智慧桿POC建置場域，預計進行為期1年的概念驗證，以及優化產業技術規範。