鴻海子公司尾牙大獎全重抽？公司回應了

鴻海（2317）23日週日舉行「2022鴻海線上嘉年華活動」，送出20個100萬大獎、5輛百萬休旅車、10輛集團Model C電動車，就算沒抽中也有16,888元的參加獎可領，不過昨日晚間一名在鴻海旗下子公司產品事業群（CESBG）的員工表示，集團24日發公告，宣布CESBG全體同仁尾牙抽獎重抽，之前中獎的一律不算，引起網路一片熱議，對此鴻海剛正式回應。

鴻海公司今（25）日說明，周日舉行的「線上嘉年華」摸彩活動，因抽獎名單導入系統過程中發生遺漏，致部分同仁無法獲得抽獎資格，僅獲得參加獎1萬6888元。經內部檢視後，為保障同仁抽獎權益，原有中獎同仁，獲獎權益維持不變，針對受影響的同仁，將重新摸彩。

有員工上臉書社團爆料，不少人都抽中大獎，收到中獎通知高興不已，但是集團卻在24日晚上發公告，「CESBG全體同仁尾牙抽獎重抽，之前中獎的獎項一律不算」，因為抽獎系統出問題，因此所有的獎項需重抽。甚至有苦主說，他本來抽到三獎是20萬元現金，但是之後再查詢已沒有中獎資訊。