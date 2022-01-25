鴻海CESBG事業群員工抽獎重抽？公司回應了

IC在2021年至少輪漲整整兩波，網通主IC漲幅超過五成，也讓終端網通廠商必須得漲價，但晶片公司漲得很高興，網通廠商卻漲得很痛苦，不僅成本遞延一季反應，即使盡力跟客人協商調漲價格，也無法反應全部成本，導致網通營收王啟碁營收創新高，但毛利卻新低，法人更預告，毛利率難看的不只啟碁一家。

2022-01-24 23:10