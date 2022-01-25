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鴻海CESBG事業群員工抽獎重抽？公司回應了
鴻海（2317）旗下雲端企業解決方案事業群（CESBG）員工爆料，鴻海線上嘉年華活動抽獎因為系統出問題，導致CESBG全體員工抽獎要重抽？
鴻海今（25）發布說明表示，周日舉行的「線上嘉年華」摸彩活動，因抽獎名單導入系統過程中發生遺漏，致部分同仁無法獲得抽獎資格，僅獲得參加獎1萬6888元。經內部檢視後，為保障同仁抽獎權益，原有中獎同仁，獲獎權益維持不變，針對受影響的同仁，將重新摸彩。
鴻海員工爆料指出，鴻海旗下CESBG事業群的員工，鴻海科技集團於1月23日進行2022鴻海線上嘉年華活動，並在活動中抽出許多100萬、汽車、1～7獎等尾牙獎項，很多人也因爲都收到中獎通知而高興不已，然而，1月24日晚上集團卻發公告，因系統錯誤緣故，宣布CESBG全體同仁尾牙抽獎重抽，之前中獎的獎項ㄧ律不算。
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