搶元宇宙商機！康寧宣布擴大高折射率玻璃產品組合

康寧公司（紐約證交所代碼：GLW）今日宣布推出新款玻璃成分，以推動開發用於穿戴式裝置的擴增與混合實境（AR／MR）衍射波導。玻璃材質在光學特性方面的進步，藉由尺寸更大、畫質更清晰的數位內容，創造出更具吸引力及沉浸式的用戶體驗，將擴增實境技術的使用體驗提升到全新層次。

康寧先進光學事業群以高效率提供經過設計、測量和切割的優質玻璃，通過獨特的端到端解決方案，精準滿足客戶的各項需求，於近十年來推動 AR／MR 市場的進步發展。康寧在AR／MR 玻璃產品組合中加入折射率達2.0的新款玻璃，在此組合中另有折射率為1.8和1.9的玻璃產品。

康寧先進光學事業群的新款2.0高折射率玻璃擁有更寬大的視野（FOV）及更高的光學清晰度，包括在 AR／MR 穿戴式裝置中使得藍色波長擁有同級最佳的光學傳輸效果。與折射率較低的玻璃成分相比，OEM 業者利用少量的玻璃，即可擁有更寬廣的視野，因此能設計出更輕盈時尚且更具成本效益的頭戴式裝置。康寧的2.0玻璃成分以及用於測量平坦度和精密雷射玻璃切割的綜合解決方案，將再進一步推動 AR／MR產業的發展，促進大眾消費市場採用這項技術。康寧2.0玻璃提供晶圓直徑150公釐、200公釐及300公釐，以及多款在厚度幾何公差方面具領先地位的產品。

康寧先進光學事業群副總裁暨總經理 David Velasquez 表示：「我們新款2.0高折射率玻璃的產品，展現出康寧致力於為擴增實境應用項目提供先進玻璃解決方案的承諾。我們的技術在玻璃表面下呈現出生動寫實的細節。在接下來的幾年裡，康寧將利用這些新的玻璃成分、支援能力與創新解決方案，將AR技術應用在日常生活當中。」

康寧運用其在玻璃和陶瓷科學、光學物理及其專有製造平台方面的領先地位，推出這款全新玻璃成分。此項專業讓康寧在頂級消費性電子產品公司的市場中，首家為追求 AR／MR 波導裝置，而推出具有超平面、高折射率特性玻璃晶圓的業者。

Velasquez 進一步表示：「這些頭戴式裝置的接目鏡需要使用極精確、極平坦的玻璃，才能創造出寬大視野及絕佳的影像品質，而我們在玻璃方面的廣泛知識，使得康寧能夠推動這項應用領域的創新。」

康寧將在1月24至28日，於舊金山舉行 SPIE AR／VR ／ MR 的活動及 SPIE 西部光電展中，展出新款2.0成分的玻璃。