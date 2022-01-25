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拍檔科技瞄準後疫情商機 強攻智慧零售

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
佳世達旗下工業電腦廠拍檔參加全美最大零售業聯盟展。佳世達/提供
佳世達旗下工業電腦廠拍檔參加全美最大零售業聯盟展。佳世達/提供

佳世達（2352）旗下工業電腦廠拍檔（3097）瞄準後疫情商機，提供零售業者更多零接觸商業模式的解決方案。該公司過去三年轉型有成，以「智慧零售服務供應商」的角色，持續深耕智慧零售、智慧餐飲，商業模式的轉型已在去年展現初步成果，未來也將持續調整歐美地區與亞太地區的發展策略。

全美最大零售業聯盟展(NRF 2022- Retail's Big Show) 於1月16到18日盛大登場，近幾年因疫情考量NRF展覽一度停辦，睽違兩年之久，終於不受疫情干擾，重啟展覽盛會。本次NRF展覽共有逾750家廠商一同參與，短短三天內，預估吸引超過40,000名業界專業人士到場參觀，人流已回到兩年前的水準，不受疫情衝擊，展覽舞台再度強勢回歸。

拍檔科技也抓緊機會，於NRF展覽展出最新智慧零售解決方案，多款自助結帳機Kiosk首度亮相。

拍檔科技總經理王保鋅指出，歐美地區將會致力於強化與指標客戶的合作關係，後疫情時代中，消費者防疫意識抬頭，若能有效抓住此商機，就能進一步推動Kiosk銷量。本次NRF展覽中，再啟拍檔科技於歐美地區客戶溝通的良好管道，聚焦於解決當地客戶在疫情背景下的經營痛點，與指標客戶共創更多商機。

本次NRF展覽拍檔科技（3097）展出多款SCO(Self-Checkout)解決方案，疫情時代遭逢衝擊的旅遊業，在歐美地區也逐漸出現回溫跡象，展覽中，拍檔科技的最新飯店Kiosk硬體AD-215-H獲得了廣大迴響，不少飯店業者已展示出對飯店自助結帳設備的高度興趣。

AD-215-H是拍檔科技專為飯店業者打造的自助櫃檯機，能精準又快速辨識身分證與護照，加速入住流程，並提供多元支付選擇，Check in/ Checkout一機搞定，大幅減少旅客排隊等待時間、降低民眾群聚的疑慮，業者也能將人力配置專注在提升服務品質，創造更好的住房顧客體驗。

展覽中同樣也受到高度關注的AD-215-S，則是拍檔科技針對零售業者開發的自助結帳機設備，Kiosk結合包裝置物櫃設計，更貼近消費者在購買商品時的需求，AD-215-S提供工業級性能，以實現高效互動的客戶體驗，提高辨識精準度、加速商品掃碼效率，搭載刷卡機支架和RFID模組，讓消費者有更多元支付的選擇，可快速又便利地完成購買流程。

過去幾年受疫情影響，零售餐飲市場經營模式產生劇烈變化，整體消費型態轉變，POS產業同時也面臨嚴峻的挑戰，拍檔科技在這樣的大環境下，加速了企業轉型規劃，除了原有的硬體設備性能優化外，更強化智慧解決方案的佈局，未來也將持續調整歐美地區與亞太地區的發展策略，朝向「餐飲零售、數位轉型、最佳拍檔」的目標邁進。

疫情 零售業 餐飲

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