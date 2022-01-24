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高市攜手微軟、台積電基金會 賦能偏鄉教育

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

為幫助台灣偏鄉學校縮減數位落差，高雄市政府教育局攜手台灣微軟台積電（2330）慈善基金會，於24日宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」，由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，及台積電慈善基金會提供硬體資源，賦能高雄市偏鄉學校教職人員善用數位工具、提升文案力、趨勢力及表達力，加速校園邁向智慧化，實現教育轉型。

高雄市長陳其邁表示，在疫情的衝擊下，混成式教學成為學習不中斷的重要關鍵，市府積極推動教育數位轉型，結合多項計畫及各界資源挹注，培養師生提升數位競爭力。此次很高興能攜手台灣微軟及台積電慈善基金會，藉由整合專業資師培訓及硬體資源，縮減城鄉數位落差，也為偏鄉師生創造更多數位機會，為下一代學子扎根關鍵數位力。

台灣微軟總經理孫基康指出，數位加速已勢在必行，國家與產業積極數位轉型，數位人才的培育是其中關鍵，微軟持續與夥伴創造許多培訓計畫。延續前次與台積電慈善基金會的合作，此次再度攜手挹注資源予高雄市政府，透過導入專業師資培訓及硬體資源，提升高雄市偏鄉學校的數位能力。隨著資料中心落地計畫，我們也將持續以雲端平台賦能教育轉型，為全台師生享有創新、豐富的教學與學習體驗。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會長期關注弱勢，傾力幫助偏鄉的教育與就業。除了偏鄉學生，教師也是我們積極培訓的對象，唯有提升偏鄉學校的教學品質，以科技為教師建立數位技能，教師才能幫助學生發展更多元、更有競爭力的未來。此次台積電慈善基金會為高雄市偏鄉學校提供硬體裝置，並與台灣微軟共同加速弭平城鄉學習數位落差，為偏鄉學子創造更優良的學習環境。

偏鄉學校 台積電 微軟

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