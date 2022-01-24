快訊

納豆傳腦出血開刀？女友曝現況、陶子憂心「希望你平安」

提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

5/3/2nm需求激增 台積電據稱將建立新的先進封裝廠

集微網 / 集微網
台積電正計劃在南部嘉義或雲林建立一個新的先進封裝廠。路透
台積電正計劃在南部嘉義或雲林建立一個新的先進封裝廠。路透

集微網消息，台積電正計劃在南部嘉義或雲林建立一個新的先進封裝廠，以應對5/3/2nm晶片製造需求的快速增長，並迅速修訂其生產路線圖，目前嘉義的可能性更大。台積電未對該報道置評。

據《電子時報》報道，若消息屬實，這將是台積電的第六座先進封裝廠，竹科、南科、中科及龍潭共有四座，主要提供晶圓凸塊、先進測試與後道3D封裝等，第五座為興建中的苗栗竹南，以前道3D封裝及晶片堆曡等先進技術為主，總面積為前四座封測廠總面積的1.3倍，預計2022年下半年開始量產。

消息人士稱，目前台積電許多客戶的晶片都採用了先進的工藝節點和封裝技術，包括蘋果、AMD、英偉達、聯發科、賽靈思和中國大陸的晶片設計公司。隨著其先進製造節點的不斷進步，台積電也熱衷於開發3D IC封裝技術，推出了3D Fabric平台，集成前道3D堆曡技術和後道3D封裝解決方案。

據了解，3D Fabric平台可以幫助客戶集成多個邏輯晶片和HBM（高帶寬內存）或異構晶片，實現系統性能和功能的升級，最小化晶片尺寸，縮短晶片解決方案的上市時間，例如已經推出的CoWoS和InFO技術，能夠生產SoIC（集成晶片上的系統）產品。

台積電正在積極擴大先進的代工和封裝產能，預計其資本支出總額在2021-2023年將超過1000億美元，2022年為300億美元，2023年為400億-440億美元。但市場觀察人士預計，從不斷上漲的建設成本和擴張規模來看，該公司將進一步提高本期的資本支出預算，其供應商將在未來幾年看到收入顯著增長。

台積電 嘉義

延伸閱讀

台指期收盤上漲61點 台積電期貨漲11元

台積電設廠加持 高雄公寓漲勢六都最猛

微軟供師資台積電出硬體 高雄啟動偏鄉學校智慧化

台積電開低走高 攀升至647元收復月線

相關新聞

電信業最年輕總座林之晨 用人最看重「學力」

電信業最年輕的總經理-台灣大哥大總經理林之晨上任將滿3周年，從新創到電信，林之晨分享，用人條件最看重「學力」，尤其5G時...

因應疫情升溫 聯電全面啟動居家上班

聯電今日(1/24)宣布，因應疫情升溫，本周開始全面啟動居家上班，由不同部門依不同比率，調派人員居家班；至於外籍移工，也...

集邦：第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

TrendForce（集邦科技）表示，今年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%，收斂至8~1...

5/3/2nm需求激增 台積電據稱將建立新的先進封裝廠

集微網消息，台積電正計劃在南部嘉義或雲林建立一個新的先進封裝廠，以應對5/3/2nm晶片製造需求的快速增長，並迅速修訂其生產路線圖，目前嘉義的可能性更大。台積電未對該報道置評。

應對iPhone 14相機升級 索尼或擴大CIS委外台積電代工

集微網消息，為了應對預計在2022年發佈的iPhone 14 Pro相機升級，索尼將擴大CIS元件委外台積電成熟特殊製程，其中像素層（pixel layer）晶片為首度由台積電代工。

華碩暫無提升防疫等級 宏碁：密切觀察疫情影響

國內新冠疫情升溫，華碩（2357）集團旗下網通廠亞旭電腦因桃園廠員工染疫，因此亞旭全公司已進入三級防疫，但目前母公司華碩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。