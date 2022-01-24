快訊

納豆傳腦出血開刀？女友曝現況、陶子憂心「希望你平安」

提前喊卡？隔離賠5萬保單太熱 新安產緊急發表三點聲明

工商協進會林伯豐：半導體五缺再增兩缺 缺綠電、碳權

經濟日報 / 記者李宜儒／台北即時報導
工商協進會理事長林伯豐。聯合報系記者曾原信／攝影
工商協進會理事長林伯豐。聯合報系記者曾原信／攝影

工商協進會理事長林伯豐表示，科技產業是台灣的經濟命脈，但是台灣半導體產業目前除了面臨五缺（缺人才、缺水、缺電、缺地、缺工）的挑戰外，在因應全球淨零排放趨勢下，新增「缺綠電」、「缺碳權」的挑戰，本會將密切注意發展趨勢，適時向政府提出建言。

工商協進會今（24）日舉行第261次公亮紀念講座，邀請鈺創董事長盧超群發表「半導體與 AI邁向兆紀元」專題演講。

林伯豐表示，今年是工商協進會成立 70 週年，本會將舉辦一系列慶祝活動，並於6月14日舉辦慶祝大會，屆時將邀請日本經團連等工商團體與會，歡迎各位理監事及會員踴躍參加。而辜振甫先生曾擔任本會理事長 33 年，「公亮紀念講座」是以他的字號命名，70周年的慶祝活動由此揭開序幕，深具意義。

林伯豐指出，半導體產業是台灣經濟發展的支柱，產值高居世界第二。惟中美貿易衝突、新冠疫情，造成全世界「晶片大缺貨」，促使各國重視「半導體自主化」政策，美國、日本、德國先後宣佈，提供優厚獎勵措施邀請台積電前往設廠，可能改變半導體製造集中亞洲的分工局面。建議政府對半導體產業的獎勵及稅務優惠應再加強，並保證水電穩定供應，以期根留台灣。

半導體 林伯豐 台積電 晶片 綠電

延伸閱讀

台積電吃光綠電場！歐盟碳稅2023年上路 業者建議中小企業這樣做

影／管中閔宣布不續任後與蔡英文首度同框 相談甚歡

林伯豐憂缺電 經部：電源開發已規劃至2027年

林伯豐指勿過度依賴燃氣 沈榮津：能源轉型必要途徑

相關新聞

電信業最年輕總座林之晨 用人最看重「學力」

電信業最年輕的總經理-台灣大哥大總經理林之晨上任將滿3周年，從新創到電信，林之晨分享，用人條件最看重「學力」，尤其5G時...

因應疫情升溫 聯電全面啟動居家上班

聯電今日(1/24)宣布，因應疫情升溫，本周開始全面啟動居家上班，由不同部門依不同比率，調派人員居家班；至於外籍移工，也...

集邦：第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

TrendForce（集邦科技）表示，今年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%，收斂至8~1...

5/3/2nm需求激增 台積電據稱將建立新的先進封裝廠

集微網消息，台積電正計劃在南部嘉義或雲林建立一個新的先進封裝廠，以應對5/3/2nm晶片製造需求的快速增長，並迅速修訂其生產路線圖，目前嘉義的可能性更大。台積電未對該報道置評。

應對iPhone 14相機升級 索尼或擴大CIS委外台積電代工

集微網消息，為了應對預計在2022年發佈的iPhone 14 Pro相機升級，索尼將擴大CIS元件委外台積電成熟特殊製程，其中像素層（pixel layer）晶片為首度由台積電代工。

華碩暫無提升防疫等級 宏碁：密切觀察疫情影響

國內新冠疫情升溫，華碩（2357）集團旗下網通廠亞旭電腦因桃園廠員工染疫，因此亞旭全公司已進入三級防疫，但目前母公司華碩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。