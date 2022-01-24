工商協進會林伯豐：半導體五缺再增兩缺 缺綠電、碳權

工商協進會理事長林伯豐表示，科技產業是台灣的經濟命脈，但是台灣半導體產業目前除了面臨五缺（缺人才、缺水、缺電、缺地、缺工）的挑戰外，在因應全球淨零排放趨勢下，新增「缺綠電」、「缺碳權」的挑戰，本會將密切注意發展趨勢，適時向政府提出建言。

工商協進會今（24）日舉行第261次公亮紀念講座，邀請鈺創董事長盧超群發表「半導體與 AI邁向兆紀元」專題演講。

林伯豐表示，今年是工商協進會成立 70 週年，本會將舉辦一系列慶祝活動，並於6月14日舉辦慶祝大會，屆時將邀請日本經團連等工商團體與會，歡迎各位理監事及會員踴躍參加。而辜振甫先生曾擔任本會理事長 33 年，「公亮紀念講座」是以他的字號命名，70周年的慶祝活動由此揭開序幕，深具意義。

林伯豐指出，半導體產業是台灣經濟發展的支柱，產值高居世界第二。惟中美貿易衝突、新冠疫情，造成全世界「晶片大缺貨」，促使各國重視「半導體自主化」政策，美國、日本、德國先後宣佈，提供優厚獎勵措施邀請台積電前往設廠，可能改變半導體製造集中亞洲的分工局面。建議政府對半導體產業的獎勵及稅務優惠應再加強，並保證水電穩定供應，以期根留台灣。