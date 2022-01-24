鈺創盧超群：殺手級應用都要半導體 未來產能不會過剩

在全世界積極建置半導體廠之際，利基型DRAM廠鈺創（5351）董事長盧超群今（24）日表示，在各項殺手級應用都要半導體，預期2030年全球半導體產值可望達1.2兆美元，因此蓋廠並不是瘋狂的舉動，同時預期未來不會產能過剩，只會調和好或不好。

盧超群今天應邀出席工商協進會公亮紀念講座線上演講「半導體與AI邁向兆紀元」，他說，目前所有產業及商業都要進入智慧型的互動，智慧產業或快速運算電腦，會深入到各領域、場域，他還以水泥廠為例，如果廠內都是半導體監視器、除塵器，就不會是污染源，水泥是人類必需的材料。

盧超群進一步說，台灣過去在個人電腦產業居領先地位，手機產業比較落後，未來一定要進入智慧產業，智慧產業具有10大應用，包括高效能運算、擴增實境AR/虛擬實境VR、人工智慧AI/機器學習ML、機器人/工業4.0、環境、元宇宙、智慧城市、衛星通訊、手機、自駕車。

另外，盧超群指出，在全世界都花大錢、大規模推動晶圓廠建設，以等同台積電規模的晶圓廠建設中，中國大陸有八座、台灣有八座、美國有六座、日本兩座、韓國兩座，這是前所未有的規模，可見半導體已被視為國家先進資產，美國兩週前正式發出宣言，要花費一兆美元號召全球科技人才加入該國產業。

盧超群分析，未來半導體將帶領所有產業進入「兆紀元」，其中有四個非常重要的「T」，包括全球一兆（Trillion）美元的投資額、晶體管（Transistor）的新結構和材料應用、單一晶片裝載的元件達一兆（Trillion）個，以及 2030 年高達一兆（Trillion）美元的總收入。

盧超群認為，由於許多應用都要半導體，所以儘管全世界積極建置半導體廠，未來也不會有產能過剩的情況，只會有調和好或不好的狀況，他點出．如果產能沒有調和好，就會有些地方過剩，有些地方不夠，跟過去1、2年情況一樣。