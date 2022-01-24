本土疫情升溫 群創升級防疫措施

因應本土疫情南北均升溫，群創（3481）今（24）日宣布升級防疫措施。暫緩訪客入廠、所有應徵程序採線上進行；台灣全廠區實施分組分流上班。

受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，鴻海旗下鴻佰科技公司4名新竹縣本土確診個案，經23日緊急設立8處篩檢站，共採檢2,079人，檢驗結果今（24）日下午出爐，全數為陰性。

因應疫情變化，群創表示，為照顧同仁健康安全，以滾動式管理提升防疫措施如下：

1. 暫緩訪客入廠。

2. 所有應徵程序採線上進行。

3. 台灣全廠區實施分組分流上班，並依區域及職務屬性進行居家辦公，並於辦公室固定座位用餐。

4. 暫緩跨廠區及國內外出差行程，降低各類群聚活動改以線上會議取代。

5. 為關懷離鄉在台工作的外籍同仁，定期免費配發口罩，並已協助完成快篩，目前結果皆為陰性。

6. 加強日常環境衛生，增加消殺頻率。

7. 因應子女學校提早放寒假的同仁可申請防疫照顧假。

8. 提供有薪疫苗假鼓勵同仁施打疫苗。