快訊

桃園3校今停課採檢結果出爐 明又1校預防性停課

遠雄加值園區清零至少要3周 王必勝：明採檢一定有陰轉陽病例

本土疫情升溫 群創升級防疫措施

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

因應本土疫情南北均升溫，群創（3481）今（24）日宣布升級防疫措施。暫緩訪客入廠、所有應徵程序採線上進行；台灣全廠區實施分組分流上班。

受桃園市遠雄自貿港區群聚疫情影響，鴻海旗下鴻佰科技公司4名新竹縣本土確診個案，經23日緊急設立8處篩檢站，共採檢2,079人，檢驗結果今（24）日下午出爐，全數為陰性。

因應疫情變化，群創表示，為照顧同仁健康安全，以滾動式管理提升防疫措施如下：

1. 暫緩訪客入廠。

2. 所有應徵程序採線上進行。

3. 台灣全廠區實施分組分流上班，並依區域及職務屬性進行居家辦公，並於辦公室固定座位用餐。

4. 暫緩跨廠區及國內外出差行程，降低各類群聚活動改以線上會議取代。

5. 為關懷離鄉在台工作的外籍同仁，定期免費配發口罩，並已協助完成快篩，目前結果皆為陰性。

6. 加強日常環境衛生，增加消殺頻率。

7. 因應子女學校提早放寒假的同仁可申請防疫照顧假。

8. 提供有薪疫苗假鼓勵同仁施打疫苗。

疫情

延伸閱讀

因應Omicron來襲 穩懋、茂迪強化防疫措施

防疫自主升級！家樂福桃園8門市即日起加強6大防疫措施

桃園獨升三級？ 鄭文燦：市府跟指揮中心步調一致

高雄防疫升級 公眾運輸、市場商圈加強稽查

相關新聞

電信業最年輕總座林之晨 用人最看重「學力」

電信業最年輕的總經理-台灣大哥大總經理林之晨上任將滿3周年，從新創到電信，林之晨分享，用人條件最看重「學力」，尤其5G時...

因應疫情升溫 聯電全面啟動居家上班

聯電今日(1/24)宣布，因應疫情升溫，本周開始全面啟動居家上班，由不同部門依不同比率，調派人員居家班；至於外籍移工，也...

集邦：第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

TrendForce（集邦科技）表示，今年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%，收斂至8~1...

升高防疫規格 世界先進啟動居家及異地辦公

為因應新冠肺炎疫情擴大，晶圓代工大廠世界先進（5347）宣布公司自今(24)日起，除了既定的分組、分流措施外，亦啟動居家...

網通防疫嚴陣以待 啟碁續異地辦公、智邦啟動全廠快篩

本土疫情又增溫，華碩旗下網通大廠亞旭有60多位員工確診，其他網通廠商防疫也都嚴陣以待，啟碁（6285）持續異地辦公，智邦...

亞太電信重新出發 全新品牌廣告上線

亞太電信延續「Gt智慧生活」品牌精神，全力衝刺5G市場，今（24）日正式推出全新品牌廣告，「不被看好 也要做到最好」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。