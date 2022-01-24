電信業最年輕總座林之晨 用人最看重「學力」

電信業最年輕的總經理-台灣大哥大總經理林之晨上任將滿3周年，從新創到電信，林之晨分享，用人條件最看重「學力」，尤其5G時代世界變化速度越來越快，邊走邊學才不會被淘汰。

林之晨上任三年，應MOMOTV節目《大雲時堂》主持人李四端邀請下接受專訪，分享自己掌舵三年後的角色重新定位，並回顧近3年的心路歷程。

林之晨去年一手主導台灣大成為Disney++在台獨家合作的電信營運商，如以Disney+平台上四大熱門角色的頭像，包括漫威的鋼鐵人與美國隊長、《冰雪奇緣》艾莎公主及《星際大戰》尤達大師，林之晨選擇成為尤達大師。

林之晨坦言，自行過去創業時，個性像鋼鐵人一樣固執強悍，因公司文化、員工都由他一手建立和任用，不怕得罪人，個性也很衝，甚至有點中二。

直到加入台灣大，林之晨表示，面對組織龐大的企業，逐漸轉變，希望自己成為發揮智慧、明察秋毫的尤達大師，學習更有耐性地了解同仁特性，有效激勵員工朝共同目標前進。

至於林之晨從新創走到電信，最重視的用人條件，林之晨表示，最看重「學力」，「學力」是力量的「力」，而非經歷的「歷」。

林之晨指出，10幾年前還沒有直播主或YouTuber，現在卻有近10萬人透過這行業過生活，5G時代，世界變化速度越來越快，想成功必須要有「學力」，對事物充滿熱忱、付諸行動力，並具備邊走邊學的能力，才不會被淘汰，「學力」也是公司目前評估人才的重要標準。

林之晨表示，自己上任時喊出的目標，是花10到15年時間，將公司市值提升至1,000億美金規模，等於是放大10倍，這是個充滿挑戰性的任務，目標設定好之後就要確實執行，定期檢視，直到達成目標。林之晨加碼爆料，當初蔡明忠董事長曾建議他不要喊那麼大的目標，喊5倍就好，但他認為10倍的目標更值得他投注時間與心力，因此許下宏願帶領全體同仁朝這個目標前進。

林之晨認為，國內外許多企業，大多只會思考下一季或明年的規劃，很少考慮5到10年後的競爭態勢，當初董事會找他擔任總經理，就是希望能為公司做長線規劃與布局。