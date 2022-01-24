網通防疫嚴陣以待 啟碁續異地辦公、智邦啟動全廠快篩

本土疫情又增溫，華碩旗下網通大廠亞旭有60多位員工確診，其他網通廠商防疫也都嚴陣以待，啟碁（6285）持續異地辦公，智邦（2345）啟動全廠快篩，一周篩檢一次。

啟碁表示，持續執行異地辦公，分流計畫，嚴格防疫又維持營運正常。

智邦表示，工廠上周開始展開快篩，24日完成第一次全廠快篩，計畫2月2日執行第二次，農曆年後的2月7日將執行第三次全廠快篩。

亞旭內部防疫也持續更新狀況，據瞭解，除桃園廠配合政府指揮中心執行相關作業以外，中和廠商部分生產線因應疫情管控24日也停工一天，此外，中和、大園、楊梅、竹板辦公室均已消毒，23日進行414人PCR檢測全數為陰性，並建議員工好好照顧自己與家人。