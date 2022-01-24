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亞太電信重新出發 全新品牌廣告上線

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
亞太電信推出最新廣告，撕去舊標籤，展現永遠不服輸的信念。照片／亞太電信提供
亞太電信推出最新廣告，撕去舊標籤，展現永遠不服輸的信念。照片／亞太電信提供

亞太電信延續「Gt智慧生活」品牌精神，全力衝刺5G市場，今（24）日正式推出全新品牌廣告，「不被看好 也要做到最好」、「你們的負評 讓我一直很努力」，宣示亞太電信重新出發，勇於面對並解決問題，撕掉過去的舊標籤。

亞太電信表示，透過影片，向用戶宣示勇於面對並解決問題，撕掉過去的舊標籤，藉由影片中展現心體技合的一「弓道精神」，傳遞亞太電信一直以來堅持、專注、凝聚、不服輸、精準、自我挑戰的信念，並帶來「5G 世界級網速、共頻共網大聯盟、80MHz 黃金大頻寬」嶄新的5G網路服務，絕對會讓消費者感受到不一樣的亞太電信。

亞太電信表示，品牌就像人一樣，外界總會存在許多既定印象、貼上眾多標籤，今天，亞太電信選擇正面回應問題，撕掉過去的舊標籤，也希望消費者對於我們能夠重新改觀，而消費者種種的期許與建議，都是驅動我們向上翻轉的養分，展望未來，亞太電信會一直努力調整、改變，必定會堅持做到最好。

邁入5G 時代，亞太電信強調，透過3.5GHz頻段 5G共頻共網的合作，帶給用戶80MHz大頻寬的5G世界級網速，目前全台網路人口涵蓋率已達 80%，極速理論峰值達1Gbps，透過網路速度、上網流量、手機價格、加值服務的全面升等，創造更多產品附加價值，提供不一樣的嶄新服務，歡迎消費者至全台Gt 智慧生活門市體驗。

即日起同步推出全民飆享80MHz黃金大頻寬免費體驗5G活動，親身感受亞太電信5G世界級網速、共頻共網大聯盟嶄新的優質網路，為了帶給消費者全新飆網體驗，原5G 7天試用卡加倍升級，提供長達14天不限速飆網吃到飽，不論新朋友、老客戶，或是先前曾申辦5G試用卡的消費者，熱情邀請前往全台Gt智慧生活門市申辦，感受不一樣的亞太電信。

亞太電信品牌廣告影片：

【永遠不服輸的亞太電信】https://youtu.be/Asrc-MnTSEc

【不被看好 也要做到最好】https://youtu.be/pKLClrZoTJ4

【你們的負評 讓我一直很努力】https://youtu.be/WzrBwd42BO8

亞太電信 5G 廣告 吃到飽

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