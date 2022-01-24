愛立信描繪2030年購物中心 全空間廣場變普及
現在的賣場中消費者可以串連線上與線下的消費體驗，可以透過智慧設備的AR、VR裝置體驗購買後的感覺。元宇宙概念登場後，走在潮流尖端的購物中心會先實現元宇宙嗎？
愛立信發布最新《2030年十大消費者趨勢》報告，描繪消費者期待未來購物中心融合虛實宇宙的十大應用場景。消費者期待，結合行動網路與實體環境的混合型消費體驗「全空間廣場」將在2030年變得普及，AR、VR、觸覺連體套裝和觸覺手套都有可能成為逛街時會使用到的裝備。
愛立信統計最新十大消費者趨勢報告描繪2030年的購物中心，消費者期待在2030年時，結合網路與實體環境的混合型消費體驗變得普及；可以在家附近的連網實體環境中，享受全球範圍的體驗、互動和社交；在2030年逛街時，AR眼鏡、防水VR眼鏡、觸覺連體套裝和觸覺手套都有可能成為他們的使用裝備。
愛立信消費者行為研究室統全球5,700萬位科技嘗鮮者對未來的期望和預測，發佈最新《2030年十大消費者趨勢》報告揭曉6G讓虛實宇宙成為可能的場景。報告結果顯示，大多數AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）和數位助理的科技嘗鮮者認為，2030年將透過結合先進連網技術與實體設施，以某種形式虛實融合的「全空間廣場（Everyspace Plaza）」來提升消費者購物體驗。
愛立信針對全空間廣場提出15個運用數位科技延伸實體消費體驗的服務設施，讓消費者分別進行評比。有79%的受訪者認為，15個服務概念都會以某種形式在2030年實現。35%受訪的消費者認為，購物中心比一般家庭更有可能採用新一代的技術。
台灣愛立信總經理周大企表示，元宇宙大量描繪虛實融合的場景，需要運用下一世代連網技術，以及結合VR、AR、XR和可程式化設計的材料等設備技術來實現。希望結合這些技術，讓元宇宙在消費者生活中化為可能。
愛立信研究中心負責人Magnus Frodigh表示，購物中心可以透過在現場提供延展實境(XR)設備，為消費者部署客製化的專網。
愛立信消費者行為研究室《2030年十大消費者趨勢》中的全空間廣場包括以下10項未來發展。
1. 全時空場館。近八成的受訪者認為，2030年的表演空間將採用遠端臨場 ( telepresence ) 技術，讓國際藝術家或運動團隊以無異於親臨現場的數位形式進行表演。
2. 沉浸式美容沙龍。有七成的消費者認為，2030年的美容院將會使用立體建模為消費者改善容貌，或是透過程式根據環境時間做變換妝容的顏色和圖案。
3. 全訂製服飾店。專門針對消費者和個人虛擬化身量身訂製的快時尚。七成以上的AR/VR用戶認為，訂製服飾店將使用可程式化設計的材料，製作防水或透氣的衣服。線上會議和社交活動將推動打扮虛擬化身的需求，四分之三的消費者預計裁縫師能根據身體的3D掃描為個人虛擬化身設計數位時裝。
4. 全宇宙游泳池。許多人想像能夠探索宇宙未知的世界，像是將游泳池變成新一代大型遊戲機。三分之二的消費者相信，將會出現可使用充氧VR頭盔體驗外太空零重力狀態的游泳池。
5. 全體驗健身房。延展實境技術或許正在將未來的健身變成一項社交活動。近乎一半的受訪者希望使用可以沉浸式與他人一起線上健身的AR、VR跑步機和健身自行車。
6. 全功能願望工廠。按照個人需求維修和生產，釋放永續購物的潛力。超過半數的消費者想要在能夠購買新產品的同時，也能回收舊產品的全功能願望工廠購物。
7. 全宇宙餐廳。食托邦 ( Foodtopia ) ，意指能與全球任何人一起吃任何想吃的餐點的地方。近四分之三的消費者認為，到2030年，將會出現全網連線的連鎖餐廳。有一半的消費者期待透過虛擬方式與身處其他餐廳的朋友進行連結，享受真實聚餐的感覺。
8. 無邊界商店。具有延展實境平台的實體商店將再次吸引消費者的興趣。四分之三的消費者希望能夠將自己的家投影到實體商店內，並在虛擬的家中試用新產品，提供網路零售店仍無法做到的混合式體驗。
9. 全方位醫療中心。既是隨侍在側的醫療專家，也是全方位健康天使。77%的消費者認為，當地醫療中心將會普遍使用無需預約的AI健康掃描服務，且可以在幾分鐘內提供並更新準確的個人健康狀況。
10. 超自然公園。由數位科技延展和控制的「大自然」，將會成為都市居民最期待的購物中心體驗。73%的受訪者認為，未來將出現能與動物，甚至是已滅絕的動物互動的AR/VR動物園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言