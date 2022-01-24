愛立信描繪2030年購物中心 全空間廣場變普及

現在的賣場中消費者可以串連線上與線下的消費體驗，可以透過智慧設備的AR、VR裝置體驗購買後的感覺。元宇宙概念登場後，走在潮流尖端的購物中心會先實現元宇宙嗎？

愛立信發布最新《2030年十大消費者趨勢》報告，描繪消費者期待未來購物中心融合虛實宇宙的十大應用場景。消費者期待，結合行動網路與實體環境的混合型消費體驗「全空間廣場」將在2030年變得普及，AR、VR、觸覺連體套裝和觸覺手套都有可能成為逛街時會使用到的裝備。

愛立信統計最新十大消費者趨勢報告描繪2030年的購物中心，消費者期待在2030年時，結合網路與實體環境的混合型消費體驗變得普及；可以在家附近的連網實體環境中，享受全球範圍的體驗、互動和社交；在2030年逛街時，AR眼鏡、防水VR眼鏡、觸覺連體套裝和觸覺手套都有可能成為他們的使用裝備。

愛立信消費者行為研究室統全球5,700萬位科技嘗鮮者對未來的期望和預測，發佈最新《2030年十大消費者趨勢》報告揭曉6G讓虛實宇宙成為可能的場景。報告結果顯示，大多數AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）和數位助理的科技嘗鮮者認為，2030年將透過結合先進連網技術與實體設施，以某種形式虛實融合的「全空間廣場（Everyspace Plaza）」來提升消費者購物體驗。

愛立信針對全空間廣場提出15個運用數位科技延伸實體消費體驗的服務設施，讓消費者分別進行評比。有79%的受訪者認為，15個服務概念都會以某種形式在2030年實現。35%受訪的消費者認為，購物中心比一般家庭更有可能採用新一代的技術。

台灣愛立信總經理周大企表示，元宇宙大量描繪虛實融合的場景，需要運用下一世代連網技術，以及結合VR、AR、XR和可程式化設計的材料等設備技術來實現。希望結合這些技術，讓元宇宙在消費者生活中化為可能。

愛立信研究中心負責人Magnus Frodigh表示，購物中心可以透過在現場提供延展實境(XR)設備，為消費者部署客製化的專網。

愛立信消費者行為研究室《2030年十大消費者趨勢》中的全空間廣場包括以下10項未來發展。