費半指數急跌 國泰投信：留意長線布局機會

美國參議院日前投票通過推動反壟斷法案，令科技類股領頭下跌，美國四大指數連日收黑，其中，以費城半導體指數跌幅最多，連帶國泰費城半導體ETF（00830）連日收黑。法人認為，建議把握費半指數短線急跌後的布局機會，資金可採分批進場，降低價格波動風險，並預先抓住仍具爆發性成長的半導體硬實力商機。

國泰費城半導體ETF今日小跌0.3%或0.09元，收在27.94元，創下2021年6月12日以來的波段新低，失守所有均線支撐；不過可以發現逢低買盤積極卡位，溢價來到1.3%，今日成交逾1.76萬交易單位（俗稱張），成交量大於月均量。

國泰費城半導體ETF經理人游日傑表示，受消息面影響，科技股短線承壓、波動較大，惟在5G通訊、電動車車用晶片、元宇宙（AR/VR）浪潮等新科技趨勢，在在皆須半導體做強力硬體後盾，故市場普遍看好科技新進展將持續帶旺半導體市場，產業基本面強韌無虞，費半指數長多格局未變。

根據Bloomberg資料，過去3年來，費城半導體指數出現連續3日累計跌幅逾9%時，投資人若能克服恐懼並選擇逢低危機入市，可發現往後的3個月、6個月、1年時間裡，平均漲幅分別為24.5%、31.2%、74%，觀察其平均報酬皆達雙位數，意味著短線回檔反倒是入市的好時機，因此不須恐慌，建議投資人除了分批布局外，更可拉長投資心態。

法人分析，目前市場預估元宇宙相關產值可在2030年成長至2.5兆美元，是下一個科技黃金十年新動力，包括：輝達、超微等晶片及伺服器廠，全球行動晶片龍頭高通、製作先進製程晶片的台積電（2330）等國際半導體大廠，這些都將是元宇宙商機最大受惠者，建議投資人可從與費半指數高度相關的ETF入手，拉長投資心態，長線分批進場、逢回入市，搶搭元經濟裡最上游的無限商機。