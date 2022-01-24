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realme再達全球銷量佳績 數字系列突破4千萬台

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導
realme數字系列手機自2018年推出至今，正式突破4000萬銷量里程碑。圖／本報資料照片
realme數字系列手機自2018年推出至今，正式突破4000萬銷量里程碑。圖／本報資料照片

全球成長最快智慧手機品牌realme 邁入2022嶄新一年的同時宣布再創下銷量佳績，realme數字系列手機自2018年推出至今，正式突破4000萬銷量里程碑，根據Strategy Analytics數據顯示，截至2021年第三季度，數字系列產品於「新生代智慧手機系列」中出貨量排名第四，realme並預告將於該產品線中加入首款Pro+產品。

Strategy Analytics高級分析師Rajeev Nair表示，數字系列作為Android手機中最快達到4000萬出貨量的產品線之一，不僅是realme在短時間內創下1億台手機銷量里程碑的重要推手，在「新生代智慧手機系列」中更獲得出貨量排名第四的好成績。

realme並表示，在未來產品布局上，數字系列將加入全新Pro+機種，專注於科技下放，將普遍只能在高階智慧型手機中搭載的旗艦體驗帶至好入手的價位帶，外觀上不僅保有對潮流特性的堅持，影像和閃充表現將會是接下來的投入重點。

 

智慧手機 realme Android

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