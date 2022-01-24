美光宣布業界首款 176層QLC NAND正式量產出貨

美商記憶體大廠美光今日宣布全球首款176層 QLC NAND SSD 現正量產出貨，該產品採用最先進的 NAND 架構打造，可為廣泛的數據密集應用提供獨步業界的儲存容量和最佳性能。

美光表示，導入該技術所推出的全新美光2400固態硬碟（SSD ）則是全球首款針對客戶端應用打造的176 層PCIe Gen4 QLC SSD。全新的176層 QLC NAND 也將整合至部份美光 Crucial 消費型 SSD 中，做為系統設計者的參考元件。

美光表示，延續先前所發布的業界首款 176 層 TLC NAND，全新的176 層 QLC NAND 快閃記憶體，提供QLC中前所未有的層數和容量。相較於前一代解決方案，新款176 層 QLC NAND I/O 流通量提升33%，讀取延遲則降低最高達 24%。

美光預計新款176層 QLC NAND 快閃記憶體，有助2023年市占率提升兩倍至突破35%，2025 年時可達到將近 80%。

美光企業副總裁暨儲存業務事業部總經理 Jeremy Werner 表示，以美光在176層NAND 的領導地位為基礎，美光 2400 SSD 將推動客戶端市場朝 QLC 儲存裝置轉型。新的 2400 PCIe Gen4 SSD 能實現更廣泛的設計選擇和更經濟實惠的容量，預期它將大幅加速客戶端裝置採用 QLC，並鞏固美光在市場上的領導地位。