快訊

與北市確診房仲聚餐...蘆洲男足跡再更新 曾去超商、麵館

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

升高防疫規格 台積電即起啟動居家及異地辦公模式

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

台積電防疫小組經上午開會後宣布，自即日起啟動居家及異地辦公模式，居家上班人員由單位最高主管決定。

這是台積電在17日升高防疫，啟動分組營運模式，全公司除特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠，再次因應疫情持續升溫，啟動居家及異地辦公。

聯電也宣布自本周起全面啟動居家上班，由不同部門依不同比率，調派人員居家班；至於外籍移工，也全數篩檢。

聯電強調，鑑於疫情升高，內部防疫小組每天開會，繼上周實施分區、分流及分組上班後，本周起決定再升高防疫規範，全面啟動啟家上班，由不同部門依人力自行調整。

台積電稍早已升高防疫，啟動分組營運模式，全公司除特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠。同仁及持有長期工作證廠商人員應避免跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

針對群聚性活動管制，避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

除法規項外，暫停同仁國內洽公/出差，並維持暫停海外公務出差，特殊情況須經例外核准；取消跨區的差旅區間車，環廠區間車及上下班交通車座位亦採分組分流模式；教育訓練課程優先採取網路教學；關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施。暫停舉辦公司性聚會活動並取消北部廠區尾牙、暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館活動。

台積電 疫情 移工 居家上班

延伸閱讀

台指期收盤上漲61點 台積電期貨漲11元

台積電設廠加持 高雄公寓漲勢六都最猛

中央沒喊停！南投燈會照辦 設3大關卡加強防疫

微軟供師資台積電出硬體 高雄啟動偏鄉學校智慧化

相關新聞

因應疫情升溫 聯電全面啟動居家上班

聯電今日(1/24)宣布，因應疫情升溫，本周開始全面啟動居家上班，由不同部門依不同比率，調派人員居家班；至於外籍移工，也...

集邦：第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

TrendForce（集邦科技）表示，今年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%，收斂至8~1...

realme再達全球銷量佳績 數字系列突破4千萬台

全球成長最快智慧手機品牌realme 邁入2022嶄新一年的同時宣布再創下銷量佳績，realme數字系列手機自2018年...

升高防疫規格 台積電即起啟動居家及異地辦公模式

台積電防疫小組經上午開會後宣布，自即日起啟動居家及異地辦公模式，居家上班人員由單位最高主管決定。

宏碁Chromebook 奪去年Q4全球市占冠軍

PC品牌大廠宏碁（2353）Chromebook產品布局全球，根據最新市調資料顯示，去年(2021年)宏碁Chromeb...

廣積：第1季缺料惡化 下半年趕工拚全年兩位數成長

工業電腦廠廣積總經理許吳椿今天表示，今年第1季缺料問題惡化，業績可能與去年第4季持平；下半年料況改善後會趕工很多訂單，看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。