升高防疫規格 台積電即起啟動居家及異地辦公模式

台積電防疫小組經上午開會後宣布，自即日起啟動居家及異地辦公模式，居家上班人員由單位最高主管決定。

這是台積電在17日升高防疫，啟動分組營運模式，全公司除特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠，再次因應疫情持續升溫，啟動居家及異地辦公。

聯電也宣布自本周起全面啟動居家上班，由不同部門依不同比率，調派人員居家班；至於外籍移工，也全數篩檢。

聯電強調，鑑於疫情升高，內部防疫小組每天開會，繼上周實施分區、分流及分組上班後，本周起決定再升高防疫規範，全面啟動啟家上班，由不同部門依人力自行調整。

台積電稍早已升高防疫，啟動分組營運模式，全公司除特殊情況外，全面暫停來賓、訪客入廠。同仁及持有長期工作證廠商人員應避免跨區移動，並依分組分流及動線規劃行進。

針對群聚性活動管制，避免面對面會議，如無法排除時僅由必要人員出席參與且保持1公尺社交距離，會議召集人必須保留與會人員相關資料，包含會議時間、與會人員名單，並紀錄人員相關位置。

除法規項外，暫停同仁國內洽公/出差，並維持暫停海外公務出差，特殊情況須經例外核准；取消跨區的差旅區間車，環廠區間車及上下班交通車座位亦採分組分流模式；教育訓練課程優先採取網路教學；關閉台積運動館、球場及健身房等相關設施。暫停舉辦公司性聚會活動並取消北部廠區尾牙、暫停舉辦慈善基金會、文教基金會、福委會及創新館活動。