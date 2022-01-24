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TrendForce：首季整體NAND Flash跌價收斂至8~13%

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
TrendForce／提供。
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TrendForce表示，2022年第1季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%，收斂至8~13%，主要是受到PC OEM加單PCIe 3.0，以及西安封城對於PC OEM採購議價心態的影響。

因此，為避免物流面臨風險，採購端也較願意接受較低的合約價跌幅，以盡快拿到產品。但西安封城並沒有對當地工廠的產出造成顯著的衝擊，預計對後續合約價走勢不會產生太多影響。

此外，據TrendForce了解，由於近日西安確診人數下降，目前封城管理已降級，三星（Samsung）於當地的NAND Flash生產作業，以及美光（Micron）DRAM後段封測與模組組裝等廠房的人力正逐步恢復正常，封城至今並未導致生產中斷，僅有交期受到遞延。

現貨市場價格方面，供應端在事件發生後，因擔憂後續衝擊而暫緩報價，使得近來價格未再破底，然雖有止跌現象，但並未伴隨搶購的情形，交易量持續維持低檔。根據TrendForce對NAND Flash現貨市場的觀察，顯示採購終端庫存量仍充足，且不急於目前的價格水位啟動備貨。

主要產品合約價方面，整體價格跌勢較原先預期收斂。以Client SSD來說，由於筆電的製造量能隨著長短料問題改善，儘管Chromebook需求下降，但整體出貨量仍因商務型機種訂單而有所支撐，故使第1季筆電出貨衰退幅度較過去同期淡季收斂。

此外，Intel新一代支援PCIe 4.0的Alder Lake產品出貨不如預期，導致PC OEM採購為了滿足首季出貨目標而回頭加單PCIe 3.0 SSD，但供應端在物料準備上已逐步轉向PCIe 4.0，而出現供需落差，且封城的消息使得採購端欲加速鎖定交貨量，進而使得Client SSD價格跌幅由原先的5~10%收斂至3~8%。

另外，由於智慧型手機需求仍維持低檔，再加上品牌商的庫存水位也仍在高點，以大量議價採買的意願不高；供應商則受惠於PC OEM自2021年11月以來的加單，平均的庫存水位稍獲調節，因此降價幅度略微收斂，預計相關的UFS產品跌幅將自原先預估的8~13%，下修至5~10%。

至於Server端以及Wafer端的價格走勢方面則影響不大，跌幅仍依原先預期分別為3~8%及10~15%。

OEM NAND Flash Flash

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