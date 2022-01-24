新創聲音集團SoundOn 獲台灣大策略投資
台灣聲音經濟品牌、新創SoundOn 集團宣布與台灣大哥大（3045）達成策略結盟投資，成為第二大投資人，下一步將與台灣大集團與旗下一站式聲音服務平台 MyMusic 展開深度合作， 共同結盟探索 Podcast 與音頻市場，迎向全球聲音經濟的風口。
根據 SoundOn最新發布的《2021 台灣聲音經濟報告》，台灣Podcast總收聽量年增200%，每位聽眾平均贊助金額為335 元，越黏、越多互動、忠誠度高的小眾節目，贊助收益反而更高。
SoundOn 集團致力於聲音經濟，提供消費者最佳的 Podcast、語音社群、即時語音互動 服務，是目前蘋果官方唯一推薦的華語 Podcast 託管服務商。2021 年底宣布用戶突破1,100萬，海外用戶更突破5成。SoundOn 集團執行長黃建翰表示，期望雙方在內容多元性、行銷推廣、會員經營、變現模式上有更緊密的合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言