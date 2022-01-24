新創聲音集團SoundOn 獲台灣大策略投資

台灣聲音經濟品牌、新創SoundOn 集團宣布與台灣大哥大（3045）達成策略結盟投資，成為第二大投資人，下一步將與台灣大集團與旗下一站式聲音服務平台 MyMusic 展開深度合作， 共同結盟探索 Podcast 與音頻市場，迎向全球聲音經濟的風口。

根據 SoundOn最新發布的《2021 台灣聲音經濟報告》，台灣Podcast總收聽量年增200%，每位聽眾平均贊助金額為335 元，越黏、越多互動、忠誠度高的小眾節目，贊助收益反而更高。

SoundOn 集團致力於聲音經濟，提供消費者最佳的 Podcast、語音社群、即時語音互動 服務，是目前蘋果官方唯一推薦的華語 Podcast 託管服務商。2021 年底宣布用戶突破1,100萬，海外用戶更突破5成。SoundOn 集團執行長黃建翰表示，期望雙方在內容多元性、行銷推廣、會員經營、變現模式上有更緊密的合作。