集邦：第一季整體NAND Flash價格跌幅收斂至8~13%

TrendForce（集邦科技）表示，今年第一季整體NAND Flash合約價跌幅較原先預期的10~15%，收斂至8~13%，主要是受到PC OEM加單PCIe 3.0，以及西安封城對於PC OEM採購議價心態的影響，為避免物流面臨風險，雖然合約價的跌幅低於先前預期，但風險考量下，採購端仍願意接受，以盡快拿到產品。

此外，據TrendForce表示，由於近日西安確診人數下降，目前封城管理已降級，三星（Samsung）於當地的NAND Flash生產作業，以及美光（Micron）DRAM後段封測與模組組裝等，封城至今並未導致生產中斷，僅有交期受到遞延。

現貨市場價格方面，供應端在事件發生之後，因擔憂後續衝擊而暫緩報價，使得近來價格未再破底，然雖有止跌現象，但並未伴隨搶購的情形，在交易量方面持續維持低檔。根據TrendForce對NAND Flash現貨市場的觀察，顯示採購終端庫存量仍充足，且不急於目前的價格水位啟動備貨。

主要產品合約價方面，整體價格跌勢較原先預期收斂。TrendForce指出，以Client SSD來說，由於筆電的製造量能隨著長短料問題改善，儘管Chromebook需求下降，但整體出貨量仍因商務型機種訂單而有所支撐，使第一季筆電出貨衰退幅度較過去同期淡季收斂。

此外，Intel新一代支援PCIe 4.0的Alder Lake產品出貨不如預期，導致PC OEM採購為了滿足首季出貨目標而回頭加單PCIe 3.0 SSD，但供應端在物料準備上已逐步轉向PCIe 4.0，而出現供需落差，且封城的消息使得採購端欲加速鎖定交貨量，進而使得Client SSD價格跌幅由原先的5~10%收斂至3~8%。

另外，由於智慧型手機需求仍維持低檔，再加上品牌商的庫存水位也仍在高點，以大量議價採買的意願不高；供應商則受惠於PC OEM自2021年11月以來的加單，平均的庫存水位稍獲調節，因此降價幅度略微收斂，預計相關的UFS產品跌幅將自原先預估的8~13%，下修至5~10%。至於server端以及wafer端的價格走勢方面則影響不大，跌幅仍依原先預期分別為3~8%及10~15%。