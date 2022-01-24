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宏碁Chromebook 奪去年Q4全球市占冠軍

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）Chromebook產品布局全球，根據最新市調資料顯示，去年(2021年)宏碁Chromebook全球市佔率逐季增長，第4季以26%位居市場第一；其中，歐洲地區表現亮眼，以47%近半的市佔率奪下龍頭地位，亞太地區尤以日本地區成長卓越，以46%市佔率坐上冠軍寶座，北美市場則位居Chromebook前2大電腦品牌。

宏碁旗下Chromebook產品線依使用者需求設計，主打安全、便利及最新影音科技，滿足家庭、學生、混合辦公人士的多面向需求，一機滿足工作、娛樂及上網交流等功能。除此之外，全新Chromebook產品將陸續導入OceanGlass™環保觸控板，不僅提供俐落順暢的觸控體驗，也替海洋減塑貢獻心力，進一步實踐宏碁在永續理念的努力。

Chromebook 宏碁

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