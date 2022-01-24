看好Podcast無限可能 台灣大哥大投資SoundOn集團

台灣大哥大（3045）宣布投資台灣聲音經濟第一品牌SoundOn集團，成為第二大投資人，雙方將多面向深度合作，結合台灣大旗下音樂串流平台MyMusic的一站式聲音服務優勢，積極開發Podcast與音頻市場的無限可能。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大要把全球最優質的科技應用與影音娛樂服務帶給台灣的消費者，我們看見全球性的Podcast與音頻市場巨大發展潛力，旗下的MyMusic自2020年推出「Podcast專區」後，上架內容超過100萬檔節目，帶動會員數持續成長，點聽率不斷上升。

林之晨認為，SoundOn集團在Podcast與音頻娛樂領域擁有緊密的社群與高度的專業，期待雙方結盟策略合作後，能進一步整合彼此豐富的資源，創造更大的綜效，吸引更多優秀的創作者投入，共同帶領Podcast與音頻娛樂產業的正向發展。

SoundOn集團表示，致力於聲音經濟，提供消費者最佳的Podcast、語音社群、即時語音互動服務，2021年底宣布用戶突破1100萬，海外用戶更突破5成。

根據SoundOn最新發布的《2021台灣聲音經濟報告》指出，台灣Podcast總收聽量年增200%，每位聽眾平均贊助金額為335元。越黏、越多互動、忠誠度高的小眾節目，贊助收益反而更高。

SoundOn集團執行長黃建翰表示，SoundOn致力於用聲音連結全世界，很高興在這條路上有了堅強的策略合作夥伴台灣大哥大，期望雙方在內容多元性、行銷推廣、會員經營、變現模式上有更緊密的合作，一同迎向全球聲音經濟的風口！

MyMusic與SoundOn策略聯盟後，將進行節目內容與技術應用的深度合作，攜手打造有利於Podcast創作者及平台的健全商業模式，建立「創作者營利計畫」，運用台灣大的行動廣告業務優勢，增加企業主精準投放Podcast節目廣告的機會，並協助Podcaster增加聽眾廣度。同時，MyMusic也規劃具體的訂閱機制，提供「粉絲贊助」功能，未來MyMusic會員可直接於 APP中進行小額贊助，協助創作者讓好的聲音內容變現。

台灣大強調，MyMusic要打造「一站式聲音服務」，目前平台註冊用戶數已突破628萬。根據內部大數據統計，收聽Podcast用戶中，高達82%的用戶同時聆聽Podcast與音樂，其中熱門播放的節目有90%來自SoundOn平台上所提供的內容，以居家生活、社會與文化、喜劇音樂、教育類等類型議題最受歡迎。未來透過技術合作，SoundOn的節目皆可自動上架至MyMusic，讓會員零時差收聽最新、最多元的熱門節目，預估將帶動MyMusic的podcast節目數成長20%，會員點聽Podcast集數成長40%。此外，透過雙方用戶行為及點聽趨勢觀察，也將推出聯合企製節目與會員活動，創造雙贏。