台灣大投資SoundOn集團 帶領音頻娛樂產業正向發展

台灣大哥大（3045）宣布投資台灣聲音經濟第一品牌SoundOn集團，成為第二大投資人，雙方將多面向深度合作，結合台灣大旗下音樂串流平台MyMusic的一站式聲音服務優勢，積極開發Podcast與音頻市場。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大致力把全球最優質的科技應用與影音娛樂服務帶給台灣的消費者，我們看見了全球性的Podcast與音頻市場巨大發展潛力，旗下的MyMusic自2020年推出「Podcast專區」後，上架內容超過100萬檔節目，帶動會員數持續成長，點聽率不斷上升。SoundOn集團在Podcast與音頻娛樂領域擁有緊密的社群與高度的專業，期待雙方結盟策略合作後，能進一步整合彼此豐富的資源，創造更大的綜效，吸引更多優秀的創作者投入，共同帶領Podcast與音頻娛樂產業的正向發展。

台灣大哥大也表示，SoundOn集團致力於聲音經濟，並提供消費者最佳的Podcast、語音社群、即時語音互動服務，2021年底宣布用戶突破1100萬，海外用戶更突破5成。根據SoundOn最新發布的《2021台灣聲音經濟報告》指出，台灣Podcast總收聽量年成長多達200%，台灣大哥大並看好未來雙方更緊密合作可以產生的正面效益。