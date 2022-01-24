微星新高效能筆電 搭載第12代Intel Core H系列處理器

全球電競、創作與商務筆電領導品牌MSI微星（2377）於1月正式發表搭載最新第12代Intel Core H系列處理器的全新高效能筆電，為創作與探索元宇宙打造的全新機款，搭配MSI獨家研發的強悍散熱技術，全新境界的極致效能備受期待！現在，MSI宣布全新高效能筆電搭載最新第12代Intel Core H系列筆電處理器，首波推出共六款新品，陸續開放預購。

包括全方位炫彩電競筆電Raider GE76/GE66、纖薄質感黑魂Stealth GS66、效能首選Vector GP76、熱血玩家指定Pulse GL76、Sword 15等。即日起至2/20早鳥活動期間於MSI品牌旗艦館、PChome 24h購物、momo購物網及MSI授權經銷門市購買即享獨家優惠，MSI始終將全新技術在第一時間呈現在消費者面前！

如同太空船以飛快的速度與極致的性能在宇宙間穿梭，Raider GE系列以最全方位的功能與特色重裝降臨遊戲戰場，帶領遊戲玩家超越極限。Raider GE76/GE66採用獨特的鈦銀金屬切邊處理，不僅堅固耐用，還像是穿梭在浩瀚宇宙星河的一道光芒。最具指標性的Mystic Light全景炫彩燈效讓你的遊戲配備更加獨特且完美。

最高搭載全新第12代Intel Core i9處理器及GeForce RTX 3080Ti 筆記型電腦GPU，搭配獨家的MSI OverBoost超增壓技術，在CPU/GPU同時滿載負荷狀態下，可提供GeForce RTX 3080Ti GPU輸出最高達175W效能，同時第12代Intel Core i9/i7處理器最高可達45W效能，共釋放高達220W的極致效能，較市場同級產品增加20W效能！

獨家導入的相變式液態金屬片是專為第12代Intel Core i9處理器提供新一代散熱技術，當處理器工作溫度提升時，相變式液態金屬片會由固態轉為液態，填滿處理器晶圓頂部和散熱模組底部接觸的空隙，以達到最佳的散熱效果，相較於傳統散熱膏，相變式液態金屬散熱技術能更快速地將處理器工作熱量傳導至散熱模組，以達到最佳冷卻的效果。