晶睿通訊 首波徵才活動開跑

人才為升級企業競爭力關鍵，晶睿通訊（3454）獲頒勞動力發展署主辦之「TTQS人才發展品質管理系統(Talent Quality-management System）認證，並取得企業機構版銅牌佳績。

晶睿積極打造360度人才育成藍圖，在導入TTQS規範與資訊系統後，策略性發展培訓體制，透過全方位專業課程，強化企業競爭力，今年上半年啟動兩階段徵才，廣發英雄帖，攜手迎接AIoT(人工智慧物聯網)時代。

晶睿總經理廖禎祺表示，作為研發導向企業，軟、硬體能量需同時升級，我們深耕台灣21年，持續延攬人才、善用人才，把人才視為重要資產，創造營運動能。過去三年來，我們更優化培訓課程，建立系統性、階段性方針，預算編列也持續增加，2021年全體同仁的總訓練時數更較2020年倍增。

本次獲頒TTQS，是對我們在人才培育投注心力的肯定，接下來晶睿通訊也將繼續推動育才、留才、攬才策略，厚植人力資本，並期望吸引各界好手加入，人才選任不設限。

晶睿啟動育才藍圖，發展四大學院，透過專業能力培訓，為人才加值，為企業賦能。內容包含以新進人員核心職能為訓練方針的「新心學院」；以提升管理階層的領導力及溝通諮商能力的「領導學院」；以專業、功能為導向，針對像是研發、行銷、品管、財會等特定訓練課程的「專家學院」；以企業文化、營運策略為核心，與年度目標相輔相成之系列培訓的「價值學院」。

晶睿今年上半年將啟動兩階段招募計畫，第一階段針對農曆春節後的轉職潮，目前已開出熱門八大職缺像是雲端工程師、深度學習工程師、軟體工程師、影像系統工程師、FAE工程師、國際業務、專案及產品管理師等多元內容，其中不乏海外輪調機會。

第二階段則布局畢業季，搶在上半年，端出新鮮人招募企畫，預計於3月起開跑校園巡迴徵才活動，鎖定國立台灣大學、清華大學、交通大學、台北科技大學、台灣科技大學等大專院校進行徵才說明會。