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鴻海線上嘉年華 大手筆抽出20位百萬元大獎、15輛汽車

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海線上嘉年華活動。圖／鴻海提供
鴻海線上嘉年華活動。圖／鴻海提供

鴻海（2317）線上嘉年華今（23）日下午舉行，大手筆抽出20位百萬元大獎，15輛汽車，而且員工普遍人人有獎，獎金從3.6萬元起跳，就算沒有抽中的，也有1.68萬元的參加獎。

鴻海這次活動主題為「愛在鴻海！LOVE IS ALL！」，結合元宇宙電動車等科技風格，象徵鴻海持續推進「3+3」產業轉型升級。劉揚偉董事長和郭台銘創辦人分別以科技化視覺效果現身輪流致詞，肯定集團面對嚴峻新冠疫情，仍繳出5.94兆營收的亮麗成績單，連續五年創下新高！除了感謝同仁眷屬們的辛勤付出，也期許未來在營運、策略上，能夠持續不斷地創新，為集團創造更多價值。

今年是鴻海第二次舉辦線上嘉年華，由知名藝人黃子佼、Sandy領銜主持，本次活動連線共超過20個國家及地區、全球百萬名同仁參與；集團也首度發表全球形象主題曲「鴻海之歌」，由金曲獎最佳原民入圍歌手馬曉安、知名歌手阿古主唱，並由台灣廠區各事業群海選12位「鴻海之星」，中國大陸、美國及印度廠區同仁也一同參與MV演出。此外，現場還邀請動力火車、Ella等知名藝人表演同樂，high翻全場！

活動現場共抽出員工最大獎現金100萬共20位；同時，為了把好車與好同仁分享，今年鴻海還特別提供10輛Model C電動車開放抽獎，裕隆集團也再次提供包括Mitsubishi Outlander、Luxgen URX、Nissan X-TRAIL共5輛百萬等級休旅車，一同共襄盛舉。

鴻海董事長劉揚偉。圖／鴻海提供
鴻海董事長劉揚偉。圖／鴻海提供

鴻海 電動車 裕隆集團 元宇宙 劉揚偉 營收

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