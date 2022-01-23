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劉揚偉謝謝同仁：第一季表現將比過去幾年都來得好

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。圖／鴻海 提供
鴻海董事長劉揚偉。圖／鴻海 提供

鴻海（2317）線上嘉年華今（23）日下午舉行，董事長劉揚偉在致詞時表示，農曆新年即將到來，這是可以全家團聚的時刻。但是因為我們第一季的季節性表現可能比過去幾年都來得好，所以在幾個重要的廠區，有可能只能有兩天的春節假期，這是過去未曾見過的榮景。劉揚偉也再次感謝留守崗位的同仁以及同仁的家屬，讓我們可以屢創佳績。

另外，他說，鴻海今年也將面臨如何透過創新去創造價值、肩負的責任，以及守護健康等三大挑戰。劉揚偉說，鴻海今年第一個挑戰，是我們要透過創新去創造價值的挑戰。創新永遠是鴻海安身立命之本，我們在營運、策略上，都要注入更多的創新思維，讓鴻海人更具想像力、讓集團發展更有活力。

他說，這也是鴻海研究院成立的宗旨，作為強化鴻海技術與產品創新的智庫。去年研究院在量子論壇上宣布成立「離子阱實驗室」，預計5年內推出離子阱量子電腦，在全球性二次量子革命浪潮中，鴻海也不會缺席；此外，低軌道通訊衛星讓全球行動通訊進入3D時代，隨著衛星發射技術更成熟，維運成本大幅降低，衛星通訊發展及未來產業鏈產值，將為台灣資通訊產業以及鴻海帶來另一個轉型升級的良機。

至於去年正式成立的MIH聯盟，目前集結兩千多家的會員夥伴，不只是硬體平台標準化、模組化的制定者，也會是打造Software-Defined Vehicle, SDV軟體定義汽車的創新趨勢開創者。

對於第二個挑戰，他說，是我們肩負的「責任」。我們有服務客戶、開啟智慧生活、幫股東創造價值的責任，我們也要積極推動ESG，擔負為企業、為社會、為環境創造永續發展的責任。

第三個挑戰，他指出，是守護「安康」的挑戰。安全和健康，是我們工作的重中之重，我們也是各地政府的防疫標竿企業。新冠疫情依然嚴峻，鴻海富士康的防控工作絕對不能鬆懈。

鴻海線上嘉年華。圖／鴻海 提供
鴻海線上嘉年華。圖／鴻海 提供
鴻海線上嘉年華。圖／鴻海 提供
鴻海線上嘉年華。圖／鴻海 提供

鴻海 劉揚偉 富士康 疫情 股東

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