回首2021疫苗採買 郭台銘曝心聲：期許為人類健康做更多貢獻

鴻海（2317）線上嘉年華今（23）日下午舉行，鴻海創辦人郭台銘在致詞時表示，疫情為全球帶來變局，在此變局之中，掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局，他期許將為人類健康做出更多貢獻。

郭台銘說，每一年到這個時候我都很開心，因為可以藉由「鴻海嘉年華會」和大家見面，謝謝各位一年來的辛苦，但今年疫情仍然嚴峻，我們還是只能線上見面，希望明年可以擺脫疫情讓我們面對面歡聚一堂。

他指出，2021年對全球的企業而言，是一個充滿變數與挑戰的一年，很感謝劉董事長與各位同仁的辛勞付出，讓集團雖然在變局中，仍然站穩腳步，在創新與穩健中大步向前，繳出漂亮的成績單。再次由衷感謝所有人的努力！

他說，歲末年終，回顧過去這一年，我覺得很感恩，感恩能平平安安，也感恩老天爺有讓我，讓永齡，讓鴻海公司有為社會做事與貢獻的機會，謝謝劉董事長的支持，讓BNT疫苗的採買與捐贈一切順利。

他強調，當疫情肆虐時，相信所有人都感受到，平安健康才是最真實的幸福。所以展望未來，我也期許要為人類的健康做出更多的貢獻。疫情為全球帶來變局，在此變局之中，掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局。2022是動盪但充滿機會的一年，而機會永遠是留給準備好的人。