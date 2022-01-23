郭台銘：2022動盪 但充滿機會

疫情持續延燒，鴻海今（23）日以「鴻海科技集團2022線上嘉年華」的方式舉行線上尾牙，創辦人郭台銘致詞時表示，「2022是動盪但充滿機會的一年，而機會永遠是留給準備好的人」，預示鴻海已為今年的腳步做好準備。

郭台銘致詞一開頭就先向同仁、同仁眷屬以及0-6歲的鴻海寶寶們拜早年，他表示，「每一年到這個時候我都很開心，因為可以藉由『鴻海嘉年華會』和大家見面，謝謝各位一年來的辛苦，但今年疫情仍然嚴峻，我們還是只能線上見面，希望明年可以擺脫疫情，讓我們面對面歡聚一堂。」

2021年對全球企業而言，是充滿變數與挑戰的一年，郭台銘很感謝董事長劉揚偉與同仁的辛勞付出，讓集團在變局中仍然站穩腳步，在創新與穩健中大步向前，繳出漂亮的成績單。

「回顧過去這一年，我覺得很感恩，感恩能平平安安，也感恩老天爺有讓我、讓永齡、讓鴻海公司有為社會做事與貢獻的機會，謝謝劉董事長的支持，讓BNT疫苗的採買與捐贈一切順利。」郭台銘指出，當疫情肆虐時，相信所有人都感受到，平安健康才是最真實的幸福。

展望未來，郭台銘期許自己要為人類的健康做出更多的貢獻，「疫情為全球帶來變局，在此變局之中，掌握時機，厚植實力，將迎來疫後新局。2022是動盪但充滿機會的一年，而機會永遠是留給準備好的人。」