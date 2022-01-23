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劉揚偉：鴻海正在華麗轉型 今年將比去年做得更好

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。擷取自鴻海線上嘉年華活動
鴻海董事長劉揚偉。擷取自鴻海線上嘉年華活動

鴻海（2317）線上嘉年華活動今（23）日下午舉行，董事長劉揚偉在致詞時表示，2021年我們創下了全年營收5.94兆元的歷史新高，較前一年成長將近11%；2021前三季的獲利更是比前一年大增70%，也是歷史同期新高紀錄，去年我們做得不錯，今年要做得更好。

劉揚偉強調，鴻海正在華麗轉型，外界都引領期盼，讓我們再次向世界證明鴻海「垂直整合」的核心能力。去年我們做得不錯，今年我們要做得更好！2022年比起2021年，鴻海面對的挑戰會更多，但是帶來的機會也是過去數十年前所未見。

他說，在過去的一年，從台灣到大陸，從亞洲到全球，面對疫情反覆、洪水天災等挑戰，我們持續召開集團防疫會議、彈性實施分時分流出勤、爭取施打疫苗，我最優先的考量都是如何確保員工與家屬的健康。

面對這樣的變局，他指出，鴻海也加速推展了F2.0數位轉型，從數位體驗、智能決策、營運效益三個面向著手，陸續建立集團高速網路、調整組織業務、更新集團官網。每位同仁最有感的，應該是手機中公司的香信APP（6598）可以做到防疫宣導、教育訓練、快篩接種紀錄、出勤請假、電子簽核等數位功能。我們也利用各類線上工具，做到會議與溝通零距離、零時差。更重要的是，我們累積取得世界經濟論壇4座燈塔工廠的認證。

對於產業來說，他說，未來兩個next big thing 就是電動車跟元宇宙。其中，去年的鴻海科技日上，我們除了秀出三款電動車之外，也透過虛擬的方式將科技日的成果，同步在元宇宙中呈現。

他強調，鴻海正在轉型。在過去的一年，我們新事業的發展如火如荼。在EV方面，我們取得了美國、東南亞、歐洲的重要客戶。我們的BOL營運本地化創新模式，透過Localize在地化讓合作的公司能夠持續不斷的發展下去，永續經營共享成果的理念也獲得許多國家的認可。

他指出，鴻海的三部全新電動車，在短短一年內正式推出。我們的關鍵零組件，在研發以及策略合作上，也有許多進展。我們從四輪，跨足二輪。最關鍵的是，我們取得美國的生產基地，讓我們在EV的發展時程，足足提前了一年的時間。

半導體方面，他說，去年我們併購或是投資了兩座晶圓廠以及一座封裝廠，也與同業策略結盟成立國創半導體。同時我們與全球第四大車廠在半導體設計領域建立夥伴關係，目標為客戶設計一系列特殊車用晶片。讓我們的半導體能力，可以為ICT與EV客戶提供加值服務。

最後，劉揚偉說，農曆新年即將到來，祝福所有的鴻海富士康同仁，新年快樂、平安健康! 在農曆虎年，可以虎虎生風。

鴻海線上嘉年華活動。擷取自鴻海臉書官網
鴻海線上嘉年華活動。擷取自鴻海臉書官網

鴻海 半導體 劉揚偉

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