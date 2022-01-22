難敵資金浪潮 五大銀行去年12月新承做房貸創近6年新高

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

央行四度祭出選擇性信用管制措施，仍無法抑制房市熱潮。台灣央行今（22）日公布去年12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款統計，其中新承做購屋貸款830.21億元，月增111.15億元，並續寫下2016年1月房地合一實施以來單月新高紀錄，並連續四個月增加，購屋貸款月增金額也寫下去年第三高紀錄。

央行官員解釋，主因為年底進入交屋以及購屋旺季，因此出現購屋貸款金額增加，加上台灣經濟基本面良好，廠商持續投資。

官員解釋，例如台積電（2330）擴廠帶動周邊房價需求，另外，營建成本上升，去年全年粗估上漲一成多到兩成，自然反映在房屋售價，自然購屋貸款金額也會增加。

前一波五大銀行新承做購屋貸款金額高點落在2015年12月，當時為864.9億元。

近期台灣疫情嚴峻，是否會影響到房市？央行官員指出，去年台灣在第2季進入三級警戒，導致去年5月購屋貸款月減50.48億元，但此次台灣仍維持在二級警戒，未來將持續觀察疫情對購屋貸款影響，但「疫情總是會有一點影響」。

但央行打炒房也並非全無效果。央行官員強調，去年12月五大銀行新承做購屋貸款利率月增0.004個百分點、至1.355％，寫去年5月以來新高，主要反映去年10月1日開始，央行要求銀行落實授信風險與差別訂價原則，逐步反映在利率上。

總計去年第4季購屋貸款利率增加0.009個百分點。去年五大銀行新承做購屋貸款利率，最低點落在9月的1.346％。

據統計，去年12月六都移轉棟數月增6.79％、年增5.69％。其中台北市月增5.83％、年減11.78％；新北市出現月減2.52％、年增8.21％；桃園月增13.62％、年增6.07％；台中月增19.8％、年增7.78 ％；台南市月增6.83％、年增5.59％；高雄市月增1.82％、年增12.23％。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，台北市12月減0.01％、年增7.49％；新北市月增1.28％、年增9.66%；大台北地區月增0.55％、年增8.41％。

央行 疫情

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