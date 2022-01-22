華碩子公司亞旭桃園廠停工三級防疫 影響營收1%

華碩（2357）今日代子公司亞旭電腦公告停工說明，公司已啟動桃園廠停工，如假設停工暨隔離期間為兩周，估計對公司2022年全年營收的影響數約在1%，對母公司華碩2022年合併營收的影響數應小於0.1%。

華碩說明子公司亞旭桃園廠區同仁因1月9日曾至西堤餐廳用餐，衛生局於1月20日通知進行PCR採檢。1月21日接獲通知篩檢報告兩位同仁為陽性確診，公司桃園廠區隨即於當日將確診同仁隔離，並遵循政府單位指示，實施桃園廠區全體員工PCR採檢，目前據政府公告，共七十位同仁為篩檢陽性。

因應措施方面，亞旭目前已啟動防疫措施，所有確診同仁已完成隔離，所屬辦公區域已完成清消，亞旭所有辦公處所於本周六周日進行全面清消，所有接觸史員工將安排全面PCR核酸檢測。亞旭已建置防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。

另外亞旭指出，公司已進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。對於移工宿舍強化管理，亞旭表示，已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善。

另外亞旭指出，公司已啟動桃園廠停工，如假設停工暨隔離期間為兩周，估計對公司2022年全年營收的影響數約在1%，對母公司華碩2022年合併營收的影響數應小於0.1%。相關疫調資訊，請依政府機關的公告說明為準，公司將全力積極配合疫情指揮中心及桃園衛生局的所有政策及指示。