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彭双浪：今年產業景氣回到2018年情況 恢復季節變化

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
2022年台北國際電玩展今日開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪接受訪問。 記者尹慧中／攝影
2022年台北國際電玩展今日開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪接受訪問。 記者尹慧中／攝影

2022年台北國際電玩展今日開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪出席並接受媒體訪問提到，去年顯示產業受益於遠距辦公與電腦市場強勁，預料今年恢復至疫情發生前的2018-2019景氣表現，季節變化也將恢復。

彭双浪身為友達（2409）董事長，面對媒體詢問對去年整體應該打幾分？他回應，就友達本身在全體同仁努力之下，去年營運可以打90分以上。

他也說，新冠疫情加速遠距辦公與教學，也減少通勤時間，民眾可以用更多時間分配在影音娛樂上，疫情確實刺激遊戲產業更蓬勃發展，也帶動高階顯示需求，友達遊戲專用顯示率先推出，友達未來將更專注在高階產品。

他提到，友達去年終端應用的電視占比約二成，未來目標維持相當水準，主要是高階電視長期需求配合，同時在工業、車用與商務更多拓展價值的提昇。未來的車用顯示需求越來越重要，友達也有更多機會直接和車廠接觸。

友達 電視 彭双浪

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