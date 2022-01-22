聽新聞
test
0:00 / 0:00
彭双浪：今年產業景氣回到2018年情況 恢復季節變化
2022年台北國際電玩展今日開幕，由台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪出席並接受媒體訪問提到，去年顯示產業受益於遠距辦公與電腦市場強勁，預料今年恢復至疫情發生前的2018-2019景氣表現，季節變化也將恢復。
彭双浪身為友達（2409）董事長，面對媒體詢問對去年整體應該打幾分？他回應，就友達本身在全體同仁努力之下，去年營運可以打90分以上。
他也說，新冠疫情加速遠距辦公與教學，也減少通勤時間，民眾可以用更多時間分配在影音娛樂上，疫情確實刺激遊戲產業更蓬勃發展，也帶動高階顯示需求，友達遊戲專用顯示率先推出，友達未來將更專注在高階產品。
他提到，友達去年終端應用的電視占比約二成，未來目標維持相當水準，主要是高階電視長期需求配合，同時在工業、車用與商務更多拓展價值的提昇。未來的車用顯示需求越來越重要，友達也有更多機會直接和車廠接觸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言